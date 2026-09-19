Anzahl der erdnahen Asteroiden übersteigt 40.000

Astronomen haben die Entdeckung von 40.000 Himmelskörpern bekannt gegeben, die sich in der Nähe der Erdumlaufbahn befinden und deren Flugbahn kreuzen. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) stellt diese Zahl einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumforschung dar, wobei fast 10.000 davon allein in den letzten drei Jahren entdeckt wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Experten betonen, dass sich die Entdeckungsrate neuer Weltraumobjekte drastisch beschleunigt. Während die Zahl solcher Objekte zu Beginn des Jahrhunderts bei nur 1.000 lag, erreichte sie 2016 15.000 und 2022 30.000. Obwohl der erste derartige Asteroid, Eros, bereits 1898 entdeckt wurde, begann der eigentliche wissenschaftliche Sprung in den 1990er Jahren mit der Inbetriebnahme moderner Vermessungsteleskope.

Risikobewertung und Umlaufbahnen

Sobald ein neues Objekt gefunden wurde, sammeln Wissenschaftler Beobachtungsdaten und berechnen mithilfe von Computermodellen dessen Flugbahn für Jahrzehnte und Jahrhunderte im Voraus. Die Bestimmung der Flugbahn kann die Kollisionswahrscheinlichkeit sowohl erhöhen als auch verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Situation um den Asteroiden 2024 YR4 Anfang 2025.

Laut ESA-Daten gibt es etwa 2.000 erdnahe Asteroiden mit einer nicht verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde in den nächsten 100 Jahren. Die meisten davon sind jedoch zu klein, um eine reale Gefahr darzustellen. Große Objekte mit einem Durchmesser von über einem Kilometer, die globale Zerstörungen verursachen könnten, sind leicht zu erkennen, und Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass die meisten bereits gefunden wurden.

Zukünftige Aufgaben und neue Technologien

Derzeit liegt der Schwerpunkt auf mittelgroßen Asteroiden mit einer Größe zwischen 100 und 300 Metern. Sie können in einer bestimmten Region erheblichen Schaden anrichten, doch bisher wurden nur 30 Prozent ihrer Gesamtzahl entdeckt. Es wird erwartet, dass die Inbetriebnahme erdgebundener Observatorien der neuen Generation die Arbeit in diesem Bereich weiter beschleunigen wird.

Jedes neu entdeckte Objekt bereichert nicht nur die Kataloge, sondern verschafft auch wertvolle Zeit für Vorhersagen und die Planung von Abwehrmaßnahmen gegen potenzielle Gefahren. Experten sind der Meinung, dass die aktuellen Ergebnisse nur die „Spitze des Eisbergs“ eines riesigen Problems sind und die Sicherheit im Weltraum durch neue Technologien künftig weiter gestärkt wird.