Welchen Platz belegen die usbekischen Nationalmannschaften nach der 3. Runde der Schacholympiade?

Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand spitzt sich der Wettbewerb zu, während sich die Spitzengruppe in der Turniertabelle formiert. Nach Abschluss der 3. Runde, Usbekistans erste Herrenmannschaft belegt nach Feinwertung den 4. Platz in der Weltrangliste, während die Damenmannschaft einen hervorragenden 5. Platz einnimmt. In der vergangenen Runde konnten unsere ersten Herren- und Damenteams wichtige 3:1-Siege einfahren: Usbekistan-1, angeführt von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov, besiegte Österreich, eines der starken europäischen Teams, während das erste Damenteam einen überzeugenden Sieg gegen Indonesien errang.

Auch die Reserveteams lieferten sich kompromisslose Kämpfe: Die Herren- und Damenteams von „Usbekistan-3“ besiegten Marokko (3,5:0,5) und Saudi-Arabienjeweils (4:0) deutlich, während unsere zweiten Mannschaften in den Begegnungen gegen Deutschland (1,5:2,5) und Spanien (1:3) knapp unterlagen. Nun, in der heute beginnenden 4. Runde, warten auf unsere Vertreter entscheidende und schwierige interkontinentale Prüfungen: Die Herrenmannschaft trifft auf die Türkei, und das Damenteam spielt gegen den südamerikanischen Giganten Argentinien.

Wie sehr erhöhen die 6 Punkte nach 3 Runden die Titelchancen unserer Teams und wie werden die Kämpfe der 4. Runde die Tabellenspitze verändern?

„3:1-Siege und alle Ergebnisse der 3. Runde“

Die vollständigen Ergebnisse der usbekischen Teams in der 3. Runde:

Herren (Usbekistan-1 — Österreich 3:1): Unser Hauptteam zeigte sein Können, besiegte die europäischen Vertreter und behielt mit einer 100%-Ausbeute die Führung;

Herren (Usbekistan-2 — Deutschland 1,5:2,5): Unser zweites Team, bestehend aus jungen Spielern, verlor knapp in einem spannenden Kampf gegen die Großmeister des Bundesteams;

Herren (Usbekistan-3 — Marokko 3,5:0,5): Unser drittes Team erreichte einen hohen und unangefochtenen Sieg über die Afrikaner;

Damen (Usbekistan-1 — Indonesien 3:1): Unsere Mädchen brachen den Widerstand eines starken asiatischen Teams und beendeten die 3. Runde mit einem Sieg;

Damen (Usbekistan-2 — Spanien 1:3): Das zweite Damenteam verlor Punkte gegen die erfahrene spanische Schachschule;

Damen (Usbekistan-3 — Saudi-Arabien 4:0): Das dritte Damenteam gewann an allen Brettern und erzielte ein „zu Null“-Ergebnis.

„TOP-10 und 6 Punkte absolute Bilanz“: Die Situation in der Turniertabelle

Nach den Ergebnissen der 3. Runde der Stand in der offiziellen FIDE-Tabelle:

Herren-Wettbewerb (Usbekistan — 4. Platz): Unsere Vertreter belegen den vierten Platz hinter Rumänien (1. Platz), Frankreich (2. Platz) und Polen (3. Platz) mit 3 Siegen aus 3 Spielen (6 Mannschaftspunkte, 10,5 Brettpunkte und 26 Koeffizient); China teilt sich ebenfalls den 4.-5. Platz mit unseren Vertretern;

Damen-Wettbewerb (Usbekistan — 5. Platz): Unsere Mädchen liegen fest auf dem 5. Platz hinter den USA (1. Platz), Rumänien (2. Platz), Indien (3. Platz) und Polen (4. Platz), mit 6 Punkten, 11 Brettpunkten und 28 Koeffizient;

Dichte der Favoriten: Alle Teams in den Top Ten haben maximal 6 Mannschaftspunkte, und die Platzierungen werden nur durch zusätzliche Koeffizienten (Sonneborn-Berger) und erzielte Brettpunkte bestimmt.

„Türkei, Argentinien und das zentralasiatische Derby“: Die heißen Paarungen der 4. Runde

Die Gegner, die unsere Vertreter heute in der 4. Runde erwarten:

Herren: Usbekistan-1 — Türkei: Unser Hauptteam bestreitet ein zentrales Match mit den weißen Steinen gegen das aufstrebende europäische Team; Neuseeland — Usbekistan-2: Unser zweites Team tritt gegen die Vertreter Ozeaniens an; Usbekistan-3 — Jemen: Unser drittes Team wird von den jemenitischen Schachspielern geprüft;

Damen: Usbekistan-1 — Argentinien: Unser erstes Damenteam trifft auf Vertreter der berühmten südamerikanischen Schule; Usbekistan-2 — Kirgisistan: Ein prinzipielles Duell findet im zentralasiatischen Derby gegen die Mädchen aus der Nachbarrepublik statt; Kuba — Usbekistan-3: Das dritte Damenteam spielt gegen das erfahrene kubanische Team aus Lateinamerika.



Die Spiele der 4. Runde auf den Teppichen von Samarkand dürften ein strategischer Wendepunkt auf dem Weg der usbekischen Nationalmannschaften zu Medaillen und zur Tabellenspitze sein.

Glauben Sie, dass die usbekischen Herren- und Damenteams nach der heutigen 4. Runde in die TOP-3 der Turniertabelle einziehen und die Führung im Titelrennen übernehmen können? Welche Ergebnisse erwarten Sie von unseren Landsleuten in den Duellen gegen die Türkei und Argentinien? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie die Neuigkeiten dieser historischen Schacholympiade in Samarkand mit allen Sportfans und Ihren Freunden!