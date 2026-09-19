4. Runde der Schacholympiade: Wer sind die heutigen Gegner der usbekischen Nationalteams

Bei der 46. Schacholympiade, die in Samarkand ausgetragen wird, hat der Wettbewerb seine intensivste und kompromissloseste Phase erreicht. Nach den Ergebnissen der ersten drei Runden, in denen sich die Favoriten allmählich herauskristallisieren, wurden nun die Paarungen und die Farben für die 4. Runde bekannt gegeben, die heute, am 19. September, um 15:00 Uhr beginnt. Im zentralen Duell der Herren trifft das Hauptteam von Usbekistan mit den weißen Steinen auf die Auswahl aus der Türkei. Für unsere Vertreter, angeführt von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov, wird dieses Spiel ein entscheidender Test im Rennen um den Titel. Auch unsere Reserveteams stehen vor harten Aufgaben: Das junge „Usbekistan-2“-Team spielt mit den schwarzen Steinen gegen Neuseeland, während „Usbekistan-3“ mit den weißen Steinen gegen den Jemen antritt.

Bei den Damen stehen unsere Spielerinnen vor interkontinentalen Herausforderungen: Das Team „Usbekistan-1“ spielt mit den weißen Steinen gegen Argentinien, eine bekannte Schachnation aus Südamerika, während „Usbekistan-2“ im zentralasiatischen Derby auf die benachbarte Kirgisische Republik trifft. Die Damen von „Usbekistan-3“ stehen gegen Kuba vor einer schwierigen Prüfung. Auch auf die Turnierfavoriten warten harte Kämpfe: Die Begegnungen USA gegen Ukraine, Spanien gegen Indien sowie Serbien gegen China versprechen, die wahren Thriller der 4. Runde zu werden.

Wie werden unsere Gastgeber die Hürden Türkei und Argentinien meistern, wird der Vorteil der weißen Steine zum Sieg führen und wie wird das Aufeinandertreffen der Schachgiganten die Tabelle verändern?

„Der Test gegen die Türkei und globale Super-Duelle“: Die Paarungen der 4. Runde im Herrenturnier

Die wichtigsten Paarungen in der Arena von Samarkand:

Usbekistan – Türkei: Das erste Team der Gastgeber spielt mit den weißen Steinen gegen ein aufstrebendes, starkes europäisches Team;

Neuseeland – Usbekistan-2: Unsere Vertreter kämpfen mit den schwarzen Steinen um wichtige Punkte gegen die Gegner aus Ozeanien;

Usbekistan-3 – Jemen: Unser drittes Team agiert mit dem Vorteil der weißen Steine gegen die Schachspieler aus dem Jemen;

USA – Ukraine: Eines der kompromisslosesten Duelle der Runde — gegen die erfahrenen Großmeister der Ukraine, einen der Turnierfavoriten;

Spanien – Indien: Indiens junge Wunderkinder versuchen, den Widerstand des starken spanischen Teams zu brechen;

Serbien – China: Die chinesischen Großmeister versuchen, die solide Verteidigung der serbischen Schachschule zu durchbrechen;

Weitere Begegnungen: Deutschland – Polen, Griechenland – Niederlande, Aserbaidschan – Tschechien und Israel – Ungarn kämpfen ebenfalls hart um die Punkte.

„Argentinien, Kirgisistan-Derby und Kuba“: Die Paarungen der 4. Runde im Damenturnier

Die spannenden und komplexen Duelle bei den Damen:

Usbekistan – Argentinien: Die Spielerinnen unseres Hauptteams (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) spielen mit den weißen Steinen gegen die Lateinamerikanerinnen;

Usbekistan-2 – Kirgisistan: Ein prinzipielles Derby zwischen zwei befreundeten und konkurrierenden Teams aus Zentralasien;

Kuba – Usbekistan-3: Das erfahrene kubanische Damenteam spielt mit den weißen Steinen gegen unser drittes Team;

Mongolei – Indien: Ein zentraler Kampf zwischen zwei starken Schachschulen des asiatischen Kontinents;

Armenien – Kasachstan: Das kasachische Damenteam verteidigt sich mit den schwarzen Steinen gegen Armenien, einen der Turnierfavoriten;

Weitere zentrale Spiele: China – Ungarn, Spanien – USA, England – Aserbaidschan und Vietnam – Polen finden statt.

Taktische und strategische Analyse: Warum ist die 4. Runde entscheidend?

Einschätzungen internationaler Schachexperten und Analysten:

Der Faktor der weißen Steine: Dass unsere Hauptteams bei den Herren und Damen mit Weiß spielen, ermöglicht es ihnen, bereits in der Eröffnung die Initiative zu ergreifen und Druck auszuüben;

Sortierung der Granden: Ab der 4. Runde beginnen die Favoriten, gegeneinander anzutreten – ein Punktverlust der USA, Indiens oder Chinas könnte Usbekistan an die Tabellenspitze führen;

Psychologischer Druck: Die vollen Hallen in Samarkand und die Unterstützung der Fans verleihen den Gastgebern Kraft, laden aber auch eine hohe Verantwortung auf jede Partie;

Zeitplan: Alle Spiele der 4. Runde beginnen gleichzeitig um 15:00 Uhr Ortszeit Taschkent und bieten den Schachfans einen unvergesslichen Abend.

Die 4. Runde dieses Kampfes um Verstand und Ausdauer unter dem Himmel von Samarkand ist eine große Chance, ein weiteres goldenes Kapitel in der Geschichte unseres nationalen Schachs zu schreiben.

Was glauben Sie, wie werden die usbekischen Herren- und Damenteams heute in der 4. Runde gegen die Türkei bzw. Argentinien gewinnen? Wem räumen Sie in den Duellen USA gegen Ukraine und Spanien gegen Indien die besseren Chancen ein? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über die historische Schacholympiade in Samarkand mit all Ihren Freunden und Sportbegeisterten!