Starlink startet direkte Satellitenverbindung für Smartphones in Panama

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Starlink startet direkte Satellitenverbindung für Smartphones in Panama

In der Republik Panama hat Starlink in Zusammenarbeit mit dem lokalen Betreiber MasMovil (+Móvil) einen mobilen Satellitendienst der nächsten Generation eingeführt. Wie Ixbt.com berichtet, zielt dieser Dienst namens +Más | Starlink vor allem darauf ab, eine stabile Verbindung in abgelegenen Berg- und Inselregionen sowie in Gebieten zu gewährleisten, in denen herkömmliche Mobilfunksignale nicht verfügbar sind. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Projekt basiert auf der Direct-to-cell-Technologie und ermöglicht die direkte Nutzung mit einem Standard-Smartphone, ohne dass zusätzliche Ausrüstung oder Satellitenterminals erforderlich sind. Nutzer können sich über ihre bevorzugten Geräte, die Standard-LTE-Netze unterstützen, verbinden.

Fähigkeiten der ersten Phase

In der Anfangsphase der Einführung stehen den Abonnenten die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Insbesondere können Nutzer Nachrichten über Internet-Messenger austauschen, SMS versenden und digitale Karten problemlos nutzen.

Der neue Dienst ergänzt bestehende terrestrische Netze und garantiert eine grundlegende Konnektivität in Gebieten mit unterentwickelter Infrastruktur. Dies ist besonders in Notfällen und bei Reisen in abgelegene Gebiete von Bedeutung.

Zukunftspläne und Perspektiven

Die Preise für den +Más | Starlink-Dienst wurden noch nicht bekannt gegeben. Es ist noch unklar, ob er in bestehende +Móvil-Tarife integriert oder gegen eine zusätzliche Gebühr angeboten wird.

Dennoch plant der Betreiber, in Zukunft neue Satelliten der Starlink V2-Generation einzusetzen. Dies wird die Netzwerkkapazität erheblich erhöhen und eine noch breitere Abdeckung des panamaischen Territoriums ermöglichen.

Es ist erwähnenswert, dass Starlink bereits zuvor eine Partnerschaft mit dem japanischen Betreiber au (KDDI) angekündigt hat. Dieses Projekt dürfte die erste groß angelegte Initiative zur Einführung von Starlink Mobile V2-Satelliten in der asiatischen Region sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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