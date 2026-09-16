Usbekistan triumphiert auf allen Ebenen bei der 46. Schacholympiade

Auf dem Boden des antiken und ewig jungen Samarkand wurde der prestigeträchtigste intellektuelle Wettkampf unseres Planeten – die 46. Schach Olympiade – offiziell und feierlich eröffnet. Vom ersten Tag an, als Tausende Großmeister aus über 190 Ländern der Welt den Kampf um die Haupttrophäe, den Meisterpokal, aufnahmen, erzielten alle Teams, die die Ehre des Gastgebers Usbekistan verteidigen, sensationelle und makellose Ergebnisse. Alle sechs unserer Nationalmannschaften bei den Männern und Frauen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, sicherten sich in der 1. Runde souveräne und deutliche Siege gegen ihre Gegner und erreichten eine 100-prozentige Erfolgsquote.

Insbesondere die erste Männermannschaft unter der Führung von Nodirbek Abdusattorov besiegte Jamaika, während das erste Frauenteam unter der Leitung von Gulruhbegim Tohirjonova Trinidad und Tobago mit 4:0 deklassierte. Auch unsere zweiten und dritten Mannschaften, bestehend aus jungen Talenten, ließen den Teams aus Afrika und Asien keine Chance und starteten mit einem Triumph in das historische Turnier in Samarkand.

Mit welcher Taktik haben unsere Schachspieler ihre Gegner in den Partien der ersten Runde besiegt, welches Können haben unsere jungen Talente gezeigt und kann die Olympiade in Samarkand unserem nationalen Schachsport das nächste historische Gold bescheren?

Männerturnier: 4:0, 3:1 und 3,5:0,5 – Jamaika, Afghanistan und Mali besiegt

Die heldenhaften Ergebnisse unserer Männermannschaften in der 1. Runde:

Usbekistan (Team 1) 4:0 Jamaika: Unsere Hauptaufstellung ließ den Vertretern aus der Karibik weder einen Punkt noch ein Remis – Nodirbek Abdusattorov besiegte Joshua Christie, Nodirbek Yakubboev gewann gegen Rahim Glaves, Shamsiddin Vokhidov schlug Jaden Shaw und Mukhiddin Madaminov bezwang Akim Brown, womit sie das Turnier mit der maximalen Punktzahl begannen;

Usbekistan (Team 2) 3:1 Afghanistan: In unserer zweiten Aufstellung gewannen Abdumalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov und Ortiq Nigmatov ihre Partien und brachten dem Team sichere 3 Punkte (nur Humoyun Begmuratov musste sich geschlagen geben);

Usbekistan (Team 3) 3,5:0,5 Mali: Unser drittes Team aus jungen Spielern deklassierte die Afrikaner – während Saidakbar Saydaliyev ein Remis spielte, setzten Olmos Rahmatullayev, Muhammadali Abdurahmonov und Asrorjon Omonov ihre Gegner mit schönen Schachmatt-Manövern schachmatt.

Frauenturnier: Zwei „zu-null“-Siege mit 4:0 und volle Dominanz unserer Mädchen

Wichtige Details der Begegnungen in der Frauenliga:

Usbekistan (Team 1) 4:0 Trinidad und Tobago: Unser erstes Frauenteam demonstrierte seine Klasse – Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqoziyeva und Guldona Karimova gewannen an allen Brettern und erzielten ein absolutes 4:0-Ergebnis;

Usbekistan (Team 2) 3:1 Togo: In der zweiten Aufstellung erreichten Madinabonu Xalilova, Asal Salimova und Mumtozbegim Mansurova souveräne Siege (Marjona Malikova verlor jedoch ihre Partie);

Usbekistan (Team 3) 4:0 Tansania: Unser drittes Frauenteam zeigte keine Gnade – Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova und Barchinoy Shokirjonova besiegten ihre Gegnerinnen und beendeten die 1. Runde mit einem 4:0-Sieg.

Das historische Turnier in Samarkand: 100-prozentige Quote und ein Schritt Richtung Gold

Expertenmit ersten Schlussfolgerungen nach Abschluss der 1. Runde:

Der absolute Sieg der ersten Runde: Dass alle sechs unserer Nationalmannschaften in der 1. Runde der Olympiade in Samarkand gleichermaßen siegten, hat gezeigt, wie breit unsere Vorbereitung und unsere Reservekraft als Gastgeber aufgestellt sind;

Status als Schachhauptstadt: Nach dem historischen Meistertitel bei der Olympiade in Chennai übernimmt das usbekische Schach bei der 46. Olympiade auf heimischem Boden die Führung als eine der mächtigsten Eliten der Welt;

Stärkere Gegner in den kommenden Runden: Nach den leichten und hohen Siegen in der 1. Runde erwarten unsere Großmeister in der 2. Runde nach dem Schweizer System deutlich ernstere und namhaftere Nationalmannschaften.

Diese unter dem Himmel von Samarkand begonnene Schacholympiade hat deutlich bewiesen, dass das neue goldene Zeitalter des usbekischen Schachs bereit ist, noch höhere Gipfel zu erklimmen.

Glauben Sie, dass unsere Männermannschaft unter der Führung von Nodirbek Abdusattorov bei der 46. Schacholympiade in Samarkand erneut den Meisterpokal in die Höhe stemmen kann? Sind unsere Mädchen ebenfalls in der Lage, Medaillenränge bei dieser Olympiade zu belegen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen siegreichen Start des usbekischen Sports mit allen Schachbegeisterten und unseren Landsleuten!