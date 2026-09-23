Kylian Mbappé schließt Karriere bis 41 wie Cristiano Ronaldo aus

In einem Interview mit der deutschen Publikation Bild äußerte sich der Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Kylian Mbappé, zu seiner zukünftigen Karriere, Transfergerüchten und seinem Kindheitsidol Cristiano Ronaldo. Laut Goal.com räumte der Spieler ein, dass es angesichts des sozialen und sportlichen Umfelds der französischen Nationalmannschaft praktisch unmöglich sei, wie der portugiesische Stürmer bis zum 41. Lebensjahr im Nationaltrikot aufzulaufen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Star-Stürmer, der sich derzeit im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft befindet, beantwortete offen verschiedene Fragen der Presse. Insbesondere äußerte er sich zu den Gerüchten um Michael Olise, der in den Medien zuletzt als primäres Transferziel von Real Madrid gehandelt wurde.

Michael Olise und Transfergerüchte

Kylian Mbappé betonte, dass ihn solche Transfermeldungen an seine Zeit bei PSG erinnern und dass solche Situationen in der Fußballwelt üblich seien. Er betonte, dass es respektlos wäre, einem Spieler, den er gut kennt, Ratschläge für einen Vereinswechsel zu geben.

Seiner Meinung nach ist der FC Bayern ein großartiger Verein, bei dem Michael Olise enorme Erfolge feiern kann. Der französische Stürmer fügte hinzu, dass es natürlich sei, dass ein Ausnahmespieler von diesem Kaliber im Fokus jedes Top-Klubs der Welt stehe.

Cristiano Ronaldo und Zukunftspläne

Im Gespräch war die Tatsache, dass Cristiano Ronaldo auch mit 41 Jahren noch die Farben seines Nationalteams vertritt und weiterhin der Hauptstürmer Portugals ist, ein besonderes Thema. Diesbezüglich drückte Mbappé seine Bewunderung für sein Kindheitsidol aus, erklärte jedoch, dass seine eigene Zukunft wahrscheinlich anders verlaufen werde.

„Wenn man bedenkt, für welche Nationalmannschaft ich spiele, müssen wir ehrlich sein: Frankreich würde mich niemals bis 41 spielen lassen“, antwortete Kylian Mbappé lachend. Gleichzeitig erkannte er an, dass Ronaldo bewiesen habe, dass man bei perfekter körperlicher und geistiger Verfassung über viele Jahre auf höchstem Niveau spielen könne.

Er schloss das Interview jedoch mit der Aussage ab, dass er nicht glaube, dass sich ein solch langes Karriereszenario bei ihm wiederholen werde. Diese Aussagen sorgen in der Fußballwelt und in den Medien für hitzige Diskussionen.