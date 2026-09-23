Martin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano Ronaldo

·4·Sport
Martin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano Ronaldo

Der norwegische Kapitän Martin Ødegaard teilte seine Gedanken vor dem Spiel der UEFA Nations League gegen Dänemark. Die Begegnung im Ullevaal Stadion ist von Bedeutung, da es das erste Heimspiel der Mannschaft seit ihrem historischen Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist. Der Mittelfeldspieler von Arsenal bestätigte, dass er sich nach einem schwierigen Jahr voller Verletzungen vollständig erholt hat und bereit für die Spiele in Liga A ist, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com und Sportmedien betonte Ødegaard, der gemeinsam mit Cheftrainer Ståle Solbakken an der Pressekonferenz teilnahm, dass die taktische Entwicklung und das Selbstvertrauen der Mannschaft zu ihren wichtigsten Waffen im Wettbewerb mit anderen Rivalen geworden sind. Die norwegische Nationalmannschaft will in dieser Saison erneut ihren starken Charakter unter Beweis stellen.

Treffen mit Ronaldo und persönliche Dankbarkeit

Im Rahmen der bevorstehenden Spiele Norwegens, unter anderem gegen Portugal, äußerte sich Martin Ødegaard auch zu seinem kommenden Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo. Der Mittelfeldspieler, der sein Debüt bei Real Madrid gab, als er für den portugiesischen Star eingewechselt wurde, würdigte Ronaldos Karriere.

Laut Ødegaard sind die Erfolge von Cristiano Ronaldo und seine Einstellung zum Fußball wahrlich beeindruckend. Der Mittelfeldspieler, der betonte, viel von dem Star gelernt zu haben, machte kein Geheimnis daraus, dass es ein besonderes Gefühl ist, auf internationaler Bühne erneut gegen sein Idol anzutreten.

Skandinavisches Derby und Erwartungen der Fans

Die Nachbarschaftsderbys gegen Dänemark und Schweden waren für Norwegen schon immer von prinzipieller Bedeutung. Martin Ødegaard betonte ausdrücklich, dass Siege in solchen Spielen eine der wichtigsten Aufgaben für die norwegischen Fans seien.

Der Fußballer versprach einen aggressiven und aktiven Spielstil gegen den Gegner im ausverkauften Ullevaal Stadion und betonte, dass die Stimmung in der Mannschaft hervorragend sei. Der erste Test in der Gruppe ist nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das regionale Ansehen von entscheidender Bedeutung.

Martin ØdegaardCristiano RonaldoUEFA Nations LeagueDänemarkNorwegen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elfenbeinküste gegen Norwegen: Live-TickerElfenbeinküste gegen Norwegen: Live-Ticker30 Juni 21:52Arsenal startet mit souveränem Sieg in die Premier League und bezwingt CoventryArsenal startet mit souveränem Sieg in die Premier League und bezwingt Coventry22 August 07:08Martin Ødegaard warnt die Rivalen des FC ArsenalMartin Ødegaard warnt die Rivalen des FC Arsenal17 August 12:19Arsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekanntArsenal und Manchester City geben Aufstellungen für das Finale bekannt16 August 18:13Arteta bestätigt: Odegaard und Havertz spielen für ArsenalArteta bestätigt: Odegaard und Havertz spielen für Arsenal5 Mai 01:00Sensationelle Nacht in der UCL: PSG, Arsenal und Liverpool siegenSensationelle Nacht in der UCL: PSG, Arsenal und Liverpool siegen10 September 06:34
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?