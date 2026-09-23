Der norwegische Kapitän Martin Ødegaard teilte seine Gedanken vor dem Spiel der UEFA Nations League gegen Dänemark. Die Begegnung im Ullevaal Stadion ist von Bedeutung, da es das erste Heimspiel der Mannschaft seit ihrem historischen Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist. Der Mittelfeldspieler von Arsenal bestätigte, dass er sich nach einem schwierigen Jahr voller Verletzungen vollständig erholt hat und bereit für die Spiele in Liga A ist, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com und Sportmedien betonte Ødegaard, der gemeinsam mit Cheftrainer Ståle Solbakken an der Pressekonferenz teilnahm, dass die taktische Entwicklung und das Selbstvertrauen der Mannschaft zu ihren wichtigsten Waffen im Wettbewerb mit anderen Rivalen geworden sind. Die norwegische Nationalmannschaft will in dieser Saison erneut ihren starken Charakter unter Beweis stellen.

Treffen mit Ronaldo und persönliche Dankbarkeit

Im Rahmen der bevorstehenden Spiele Norwegens, unter anderem gegen Portugal, äußerte sich Martin Ødegaard auch zu seinem kommenden Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo. Der Mittelfeldspieler, der sein Debüt bei Real Madrid gab, als er für den portugiesischen Star eingewechselt wurde, würdigte Ronaldos Karriere.

Laut Ødegaard sind die Erfolge von Cristiano Ronaldo und seine Einstellung zum Fußball wahrlich beeindruckend. Der Mittelfeldspieler, der betonte, viel von dem Star gelernt zu haben, machte kein Geheimnis daraus, dass es ein besonderes Gefühl ist, auf internationaler Bühne erneut gegen sein Idol anzutreten.

Skandinavisches Derby und Erwartungen der Fans

Die Nachbarschaftsderbys gegen Dänemark und Schweden waren für Norwegen schon immer von prinzipieller Bedeutung. Martin Ødegaard betonte ausdrücklich, dass Siege in solchen Spielen eine der wichtigsten Aufgaben für die norwegischen Fans seien.

Der Fußballer versprach einen aggressiven und aktiven Spielstil gegen den Gegner im ausverkauften Ullevaal Stadion und betonte, dass die Stimmung in der Mannschaft hervorragend sei. Der erste Test in der Gruppe ist nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das regionale Ansehen von entscheidender Bedeutung.