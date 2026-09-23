Xiaomi präsentiert neue Küchenlüftung mit KI und rekordverdächtiger Leistung

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Xiaomi präsentiert neue Küchenlüftung mit KI und rekordverdächtiger Leistung

Xiaomi hat offiziell seine neueste und leistungsstärkste Entwicklung auf dem Markt für Küchengeräte eingeführt. Das intelligente Gerät namens Mijia Smart Range Hood 3 Max ist mit High-Tech-Funktionen, KI-Fähigkeiten und einer beispiellosen Absaugleistung ausgestattet und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei Haushaltsgeräten dar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com liegt der Startpreis des neuen Geräts auf dem chinesischen Markt unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen bei 4598,5 Yuan. Das Gerät ist mit einem modernen 360 W Ventilator, acht Betriebsstufen und einer maximalen Luftstromgeschwindigkeit von 17,5 Metern pro Sekunde ausgestattet. Diese Werte zeigen eine deutliche Steigerung gegenüber den Modellen der vorherigen Generation.

Technische Daten und enorme Druckkraft

Eine der wichtigsten technischen Errungenschaften des Geräts ist der maximale statische Druck von 1700 Pa. Nach Angaben des Herstellers wurde der Luftstrom im Vergleich zur Vorgängergeneration um 34,6 Prozent und der Druck um 89 Prozent erhöht. Dies ermöglicht ein komfortableres und effizienteres Arbeiten in der Küche.

Neben der hohen Leistung wurden moderne Lösungen zur Geräuschreduzierung implementiert. Selbst im höchsten Modus überschreitet der Geräuschpegel nicht 59 dB(A), und hochfrequente Geräusche wurden im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 84 Prozent reduziert.

KI- und Sicherheitsfunktionen

Das Modell Mijia Smart Range Hood 3 Max ist mit einer 3 MP Kamera und einem fortschrittlichen KI-System ausgestattet, das auf einem VLA-Visuallmodell basiert. Das Gerät analysiert die Rauchmenge alle 0,1 Sekunden, erfasst Änderungen mit einer Genauigkeit von über 98 Prozent und passt die Leistung automatisch innerhalb von nur 0,6 Sekunden nach dem Auftreten von Rauch an.

  • Warnfunktion bei drohendem Überkochen von Flüssigkeiten
  • Gas, Rauch und PM2.5-Partikel werden ständig überwacht
  • Möglichkeit der Fernbenachrichtigung und Steuerung der Lüftung über die Mi Home App
  • Zyklon-Reinigungssystem mit vier Zyklonen und Luftschleier verwendet

Zudem ist das Gerät in der Lage, 97 Prozent der PM2.5-Partikel zu eliminieren und führt eine Sterilisationsfunktion mit negativen Ionen von 98 Prozent aus. Diese Funktionen sind wichtig, um Sauberkeit und Sicherheit in modernen Haushalten zu gewährleisten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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