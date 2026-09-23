Xiaomi präsentiert die neue Smartwatch Xiaomi Watch S5

Neben seinen neuen Flaggschiff-Geräten hat Xiaomi offiziell die Smartwatch Xiaomi Watch S5 vorgestellt. Laut ixbt.com kommt das moderne und erschwingliche Gadget für unter 200 Dollar auf den Markt und überzeugt durch seine fortschrittlichen Funktionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Basisversion der neuen Smartwatch mit Fluorelastomer-Armband kostet 195 Dollar. Kunden können sich auch für eine 225-Dollar-Variante mit echtem Lederarmband oder eine spezielle Version mit transparentem Gehäuse entscheiden.

Design und technische Daten

Die Xiaomi Watch S5 zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen aus: Das Gerät verfügt über ein 41-mm-Gehäuse, ist nur 9,9 mm dick und wiegt 36 Gramm. Die Uhr ist mit einem hochwertigen 1,32-Zoll-Display ausgestattet, das eine Spitzenhelligkeit von 3000 nits erreicht.

Besonders hervorzuheben ist die einzigartige Version mit transparentem Gehäuse. Sie besitzt ein achteckiges Gehäuse aus speziellem Xiaomi Dragon Crystal Glas, das den Blick auf die matten Edelstahlkomponenten im Inneren freigibt.

Gesundheitsüberwachung und Funktionen

Die Hersteller haben besonderes Augenmerk auf die Überwachung von Gesundheitsdaten gelegt. Das Gerät ist mit einem neuen optischen Sensor ausgestattet, der Herzfrequenz und Blutsauerstoffgehalt präziser misst. Ein spezieller Heart Rate 2.0 Algorithmus wurde hinzugefügt, um die Messgenauigkeit weiter zu erhöhen.

Die Uhr bietet zudem Funktionen zur Überwachung der Frauengesundheit. Drei Temperatursensoren messen kontinuierlich die Hauttemperatur am Handgelenk, die zusammen mit Daten zum Menstruationszyklus analysiert wird, um zukünftige Zyklen vorherzusagen.

Sicherheit und Sportmodi

Auch Sicherheitsfunktionen wurden stark berücksichtigt. Durch dreimaliges Drücken der Seitentaste kann automatisch ein Notfallkontakt angerufen und der genaue Standort übermittelt werden. Zudem können Nutzer ihren Echtzeit-Standort mit ausgewählten Kontakten teilen.

Für Sportbegeisterte bietet die Uhr über 150 Sportmodi, darunter Laufen, Schwimmen, Radfahren und Skifahren. Die Akkukapazität wurde im Vergleich zur Vorgängergeneration um 84 Prozent erhöht, was eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen ermöglicht.