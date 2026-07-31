Der ägyptische Stürmer und Weltfußballstar, der seine Karriere beim FC Liverpool beendet hat, Mohamed Salah, Saudi-Arabiensteht kurz vor einem Wechsel zum amtierenden Meisterverein Al-Ittihad. Dies berichtete das renommierte Medium Goal. Eine Einigung über den Transfer wurde erzielt, und die Verträge sollen in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. Dieses Ereignis wird zweifellos einer der größten und spektakulärsten Transfers in der Saudi Pro League sein.

Verhandlungen mit Besiktas gescheitert: Finanzielle Differenzen

Die ursprünglichen Pläne des ägyptischen Torjägers zur Fortsetzung seiner Karriere waren mit dem europäischen Kontinent verbunden. Quellen zufolge führte Mohamed Salah Gespräche mit dem türkischen Klub Besiktas. Die Parteien konnten sich jedoch nicht auf finanzielle Bedingungen einigen.

Insbesondere führten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Spieler und dem Verein bezüglich des Gehalts und zusätzlicher Boni zum Scheitern der Gespräche. Genau diese Situation Saudi-Arabienschuf eine Gelegenheit für die Verantwortlichen von Al-Ittihad.

Das astronomische Angebot von Al-Ittihad: 25 Millionen Dollar Jahresgehalt

Nachdem der ehemalige Liverpool-Leitwolf ablösefrei geworden war, nahm die Vereinsführung von Al-Ittihad sofort Kontakt mit ihm auf. Die Saudis boten Salah einen finanziell äußerst attraktiven Vertrag an.

Dem vorgeschlagenen neuen Vertrag zufolge beläuft sich das Jahresgehalt des ägyptischen Stürmers auf 25 Millionen Dollar (ca. 23 Millionen Euro). Diese Summe macht ihn zu einem der bestbezahlten Spieler der Saudi Pro League. Berichten zufolge hat Salah das Angebot angenommen und seiner Karrierefortsetzung in Saudi-Arabien zugestimmt.

Transferanalyse und Statistiken von Mohamed Salah

Kennzahl / Details Analyse und Bewertung Spieler Mohamed Salah (Ägypten, 32 Jahre) Aktueller Status Ablösefrei (hat Liverpool verlassen) Verhandlungskonflikt Besiktas (Türkei) – Gescheitert (finanzielle Differenzen) Neuer Verein Al-Ittihad (Saudi-Arabien, Dschidda) Angebotenes Gehalt 25 Millionen Dollar jährlich (offizielle Bestätigung steht aus) Status der Vereinbarung Zustimmung erteilt, Unterschrift der Dokumente steht bevor

Fazit und Ausblick: Eine neue Ära für die Liverpool-Legende beginnt

Der Wechsel von Mohamed Salah nach Saudi-Arabien könnte als einer der größten Transfers des Jahres in die Weltfußballgeschichte eingehen. Nach sieben Jahren bei Liverpool, in denen er zweimal englischer Meister wurde, die Champions League, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und den UEFA Supercup gewann, stellt sich der legendäre Stürmer einer neuen Herausforderung. Nach seinem ablösefreien Abschied von Liverpool im Alter von 32 Jahren erwiesen sich die finanziellen und sportlichen Bedingungen von Al-Ittihad als die optimalste Option für ihn.

Sollte der Deal zustande kommen, wird erwartet, dass Salah maßgeblich zur weiteren Stärkung der Saudi Pro League und zum Erfolg des Klubs aus Dschidda in der AFC Champions League beiträgt. Sein Transfer wird ein weiterer wichtiger Schritt sein, um das globale Ansehen des saudi-arabischen Fußballs zu steigern.

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