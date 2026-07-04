Ange Postecoglou reist nach Saudi-Arabien: Er wird mit Cristiano Ronaldo zusammenarbeiten

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Ange Postecoglou reist nach Saudi-Arabien: Er wird mit Cristiano Ronaldo zusammenarbeiten

Saudi-Arabiens Klub Al-Nassr hat offiziell den Namen seines neuen Cheftrainers bekannt gegeben. Der australische Fachmann Ange Postecoglou, der durch seine Arbeit bei Vereinen wie Tottenham und Celtic bekannt wurde, wird die Mannschaft aus Riad leiten. Diese Verpflichtung zieht die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballöffentlichkeit auf sich, da der erfahrene Trainer nun mit dem fünffachen Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo zusammenarbeiten wird. Goal.com berichtet darüber.

Die Verantwortlichen von Al-Nassr entschieden sich für Postecoglou als ihren Kandidaten, mit dem Ziel, die Mannschaft auf ein neues Niveau zu heben und die regionale Vorherrschaft zu wahren. Der Klub bestätigte über seine offiziellen Social-Media-Kanäle, dass ein Zweijahresvertrag mit dem Fachmann unterzeichnet wurde. Der australische Trainer tritt die Nachfolge von Jorge Jesus an, der den Verein verlassen hatte.

Eine neue Chance nach einem erfolglosen kurzen Engagement

Für Ange Postecoglou ist diese Aufgabe in Saudi-Arabien eine hervorragende Gelegenheit, seinen Ruf wiederherzustellen. Seine letzte Station war der englische Klub Nottingham Forest. Seine Amtszeit im City Ground dauerte jedoch lediglich 39 Tage. In dieser Zeit konnte die Mannschaft in acht Spielen keinen einzigen Sieg feiern, was zur Entlassung des Trainers führte.

Postecoglou beschreibt diese Phase als „brutal“. Seiner Aussage nach erfuhr er von seiner Entlassung, bevor er überhaupt die Pressekonferenz nach dem Spiel erreichte. Der Vertrag mit Al-Nassr gibt ihm die Möglichkeit, an der Seite eines der größten Fußballer der Welt zu stehen und auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Siegerfahrung und Erfolge

Auch wenn das Misslingen bei Nottingham Forest einen Schatten auf seinen Lebenslauf warf, bewertete die Führung von Al-Nassr seine bisherigen Erfolge hoch. Postecoglou beendete als Cheftrainer von Tottenham die lange titellose Serie der Londoner. Er führte die Mannschaft im Finale der Europa League zu einem Sieg über Manchester United und holte den Pokal.

Auch seine Zeit beim schottischen Klub Celtic war erfolgreich. Mit dem Glasgower Verein gewann er fünf Trophäen, darunter ein heimisches „Treble“ (drei Trophäen in einer Saison). Nun wird der Fachmann seine offensive Fußballphilosophie in der Saudi Pro League auf die Probe stellen.

Saudi-arabische Klubs haben in den letzten Jahren das Ziel verfolgt, ihre Liga durch die Verpflichtung nicht nur von Starfußballern, sondern auch von Top-Trainern zu einer der stärksten Ligen der Welt zu machen. Das Duo Postecoglou und Cristiano Ronaldo weckt bei den Al-Nassr-Fans große Hoffnungen für die kommende Saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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