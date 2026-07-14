Erling Haaland über die WM mit Norwegen: „Es war die unglaublichste Reise meines Lebens“

Manchester City- und Norwegen-Star Erling Haaland hat nach dem Ende der Weltmeisterschaft seine Gefühle geteilt. Obwohl Norwegen im Viertelfinale nach einer Niederlage gegen England ausschied, betonte der Stürmer, dass der Wettbewerb sein Leben und seine Sichtweise völlig verändert habe. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Für die norwegische Nationalmannschaft wurde dieses Turnier zu einem echten Märchen. In den sechs Wochen auf US-amerikanischem Boden gewannen die Skandinavier die Herzen der Fans nicht nur durch ihre Ergebnisse, sondern auch durch ihre Spielweise. In einem Interview mit VG nannte Erling Haaland diese Zeit „die verrücktesten 40 Tage seines Lebens“ und erklärte, dass ihm die Worte fehlen, um dies zu beschreiben.

Historischer Sieg und nationaler Aufschwung

Während des Turniers überraschte Norwegen die Weltfußball-Gemeinschaft mit einem Sieg über Brasilien. Doch für Erling Haaland gibt es Wichtigeres als die Ergebnisse auf dem Platz. Er ist der Meinung, dass das Team es geschafft hat, Norwegen zurück auf die Weltfußballkarte zu bringen und das ganze Land zu vereinen. Berichten zufolge verfolgten über 20.000 Fans das Viertelfinalspiel vor dem Königlichen Schloss in Oslo.

„Es war einfach unglaublich. Brasilien zu schlagen ist eine Sache, aber dass wir Norwegen der ganzen Welt bekannt machen konnten, bewegt mich noch mehr. Ich glaube, dieses Turnier hat sowohl Norwegen als auch mich verändert. Wir haben in den letzten sechs Wochen so viele Emotionen erlebt, dass es schwer ist, sie zu verarbeiten“, sagte der Stürmer.

Schmerzhafte Niederlage, aber großer Stolz

Das Viertelfinalspiel gegen England endete für Norwegen auf dramatische Weise. Erling Haaland ging auf einige Schiedsrichterentscheidungen während des Spiels ein. Insbesondere erinnerte er sich an das Foul in einer potenziellen Torsituation beim Stand von 1:1 und den Schuss an die Latte. Laut Goal.com betonte der Spieler, dass diese kleinen Details über das Schicksal des Spiels entschieden haben.

„Am Ende bin ich einfach nur stolz. Ich war während des gesamten Weges stolz auf mein Team. Ich hoffe, dass dieses Ergebnis die Menschen zusammengebracht hat. Wir müssen daraus lernen und stärker zurückkommen. Jetzt bin ich müde; es ist Zeit, sich auszuruhen und in den Urlaub zu fahren“, fügte der Stürmer von Manchester City hinzu.

Durch dieses Turnier hat Erling Haaland bewiesen, dass er nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der Nationalmannschaft ein Anführer ist. Seine Leistungen in den USA sollen eine neue Ära für den norwegischen Fußball einläuten. Nun kehrt der Stürmer nach einer kurzen Pause zu seinem Verein zurück, um sich auf die Spiele der Premier League vorzubereiten.