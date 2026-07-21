Erling Haaland feiert seinen 24. Geburtstag: Manchester City-Star tankt im Urlaub Kraft

Einer der gefürchtetsten Stürmer des Weltfußballs, der Star von Manchester City und der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, hat seinen neuesten Geburtstag gefeiert. Der nun 24-jährige Fußballer hat sich nach einer intensiven Premier-League-Saison und internationalen Turnieren eine wohlverdiente Pause gegönnt. Er zog es vor, sein persönliches Fest abseits von prunkvollen Veranstaltungen im Kreise seiner Familie und Angehörigen zu verbringen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Erling Haaland, der in den sozialen Medien für seine Wortkargheit und seinen einzigartigen Humor bekannt ist, kommentierte seine Geburtstagsfotos kurz mit "Nice". Der Stürmer, der sich in sonnigen Gefilden erholt, konzentriert sich darauf, seine körperliche und geistige Verfassung vor der neuen Saison wiederherzustellen. Für den Angreifer, der bei Manchester City fast alle Rekorde gebrochen hat, ist diese Pause von entscheidender Bedeutung.

Privatleben und Stabilität

Auch die langjährige Freundin des Fußballers, Isabel Haugseng Johansen, würdigte das Datum besonders. Sie veröffentlichte eine Reihe von Fotos in den sozialen Medien und übermittelte Erling Haaland ihre aufrichtigen Glückwünsche. Obwohl das Paar versucht, sein Privatleben aus dem Rampenlicht der Medien herauszuhalten, erregten diese Grüße die Aufmerksamkeit vieler Fans.

Berichten zufolge spielten Erling Haaland und Isabel gemeinsam beim norwegischen Verein Bryne FK, und ihre Beziehung begann bereits in jenen Jahren. Experten glauben, dass eine solche Stabilität im Privatleben des Fußballers einer der Schlüsselfaktoren dafür ist, dass er dem enormen Druck auf dem Platz standhalten und hohe Leistungen erbringen kann.

Unvergessliche Momente in der Nationalmannschaft

Obwohl derzeit die festliche Stimmung überwiegt, erinnert sich Erling Haaland immer noch mit Begeisterung an die Teilnahme der norwegischen Nationalmannschaft am letzten großen Turnier. In einem Interview mit VG betonte er, dass der Weg mit der Nationalmannschaft eines der glänzendsten Kapitel seiner Karriere war. Auch wenn das Team im Viertelfinale gegen England verlor, ist der Stürmer stolz auf die erzielten Ergebnisse.

"Das waren die schönsten Wochen und die unvergesslichste Reise meines Lebens. Mehr als der Sieg gegen Brasilien oder andere Ergebnisse bewegt mich die Tatsache, dass wir Norwegen wieder auf die Weltfußballkarte zurückbringen konnten", betonte Erling Haaland. Seiner Meinung nach ist die Unterstützung der Menschen in Oslo und im ganzen Land mehr wert als jeder Sieg.

Es wird erwartet, dass Erling Haaland in den kommenden Tagen zum Training von Manchester City stößt. Das Team unter Pep Guardiola hat sich zum Ziel gesetzt, auch in der neuen Saison in allen Wettbewerben um die Titel zu kämpfen. Die Fans warten bereits auf neue Tore und Rekorde des norwegischen "Roboters".