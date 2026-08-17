Haalands „Lieblingskarotte“ wird in Norwegen zum Hit und erhält sogar einen neuen Namen

·190·Welt
Haalands „Lieblingskarotte“ wird in Norwegen zum Hit und erhält sogar einen neuen Namen

"Manchester City"-Stürmers Erling Haalands einfache Gewohnheit hat in Norwegen zu einem unerwarteten Ergebnis geführt. Die Liebe des Fußballers zu Karotten ließ die Nachfrage nach dem Gemüse im Land deutlich steigen.

Haaland isst fast jeden Tag Karotten

Wie sich herausstellte, isst der norwegische Fußballstar vor dem Training fast jeden Tag Karotten.

Auch Kinder, die von Haalands Gewohnheit erfahren haben, bekamen Lust darauf, Karotten zu essen.

Die Karotte bekommt einen neuen Namen

Haalands Einfluss ist so groß geworden, dass norwegische Jugendliche Karotten scherzhaft „Haaland-Bonbons“ nennen.

Auch in den Geschäften wird eine gestiegene Nachfrage nach Karotten festgestellt.

Der Einfluss des Fußballers zeigt sich erneut

Sportstars beeinflussen ihre Fans normalerweise durch Kleidung, Frisuren oder ihr Training. Haaland hat diesmal jedoch Karotten populär gemacht.

Wer weiß, vielleicht wird die Liebe norwegischer Kinder zu Karotten dank Haaland nun noch größer.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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