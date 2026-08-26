Bibisara Assaubayeva gewinnt Rapid-Turnier

Die kasachische Großmeisterin Bibisara Assaubayeva hat das Rapid-Turnier der europäischen Etappe der WR Women's Chess Tour 2026 im französischen Saint-Tropez gewonnen. Dies berichtete Tengrisport.kz.

Im Finale des Rapid-Wettbewerbs am 25. August trat Assaubayeva gegen die ukrainische Großmeisterin Mariya Muzychuk an und besiegte ihre Gegnerin mit 2:0.

Auf ihrem Weg zum Sieg schlug Assaubayeva im Viertelfinale die Deutsche Elisabeth Pähtz und im Halbfinale die Georgierin Nino Batsiashvili.

Damit sicherte sich die 22-jährige Schachspielerin den ersten Platz im Rapid-Wettbewerb der europäischen Etappe. Das Turnier ist jedoch noch nicht beendet; am 26. August treten die Teilnehmerinnen noch im Blitzschach an.

Das Gesamtpreisgeld der europäischen Etappe der WR Women's Chess Tour 2026 beträgt 40.000 Dollar. Für jede Disziplin sind 20.000 Dollar vorgesehen, wobei die Siegerin ein Preisgeld von 7.000 Dollar erhält.

Die WR Women's Chess Tour ist eine Serie internationaler Frauenschachturniere, die 2026 auf vier Kontinenten ausgetragen wird. Jede Etappe umfasst Rapid- und Blitzpartien im K.o.-System.