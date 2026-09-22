Das Boxmagazin „The Ring“ kündigt das Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson an

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Das Boxmagazin „The Ring“ kündigt das Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson an

Bekannt als die höchste Instanz des Boxsports und die „Bibel des Boxens“, hat das renommierte The Ring Magazine ein besonderes Augenmerk auf den aufstrebenden usbekischen Boxer Javohir Ummataliev gelegt. Auf seinen offiziellen Kanälen veröffentlichte das Magazin exklusive Aufnahmen vom intensiven Training und Sparring unseres Landsmanns mit dem ungeschlagenen amerikanischen Weltmeister Shakur Stevenson im legendären Mayweather Boxing Gym in den USA.

„The Ring“ würdigte Javohir Ummataliev in seinem Beitrag als einen weltweit hoch gehandelten, vielversprechenden usbekischen Boxer mit großem Potenzial. Laut dem usbekischen Boxverband wächst das Interesse internationaler Promoter und Experten an Ummataliev, der im Ring gegen einen der weltbesten Stars auf Augenhöhe agierte. Dieser harte Test in Floyd Mayweathers berühmter Trainingsstätte in Las Vegas zeigt, dass ein weiterer Vertreter der usbekischen Boxschule kurz davor steht, die große Profibühne zu erobern.

Was bringt Ummataliev das Sparring gegen einen defensiven Meister wie Shakur Stevenson? Werden diese Trainingseinheiten in Las Vegas den Weg für einen großen Profivertrag in den USA ebnen und wie sehr beschleunigt die Anerkennung durch „The Ring“ den Weg des usbekischen Boxers zum Weltmeistertitel?

„Mayweather Gym, Sparring mit Stevenson und die Anerkennung durch The Ring“: 5 wichtige Punkte des Ereignisses

Die wichtigsten Aspekte rund um Javohir Ummataliev:

  • Im Fokus der „Bibel des Boxens“: Das weltweit einflussreichste Magazin „The Ring Magazine“ teilte spezielle Inhalte über den usbekischen Boxer;

  • Sparring mit Shakur Stevenson: Ummataliev stellte sich im Ring dem Test gegen den ungeschlagenen Drei-Gewichtsklassen-Weltmeister Shakur Stevenson;

  • Atmosphäre im „Mayweather Boxing Gym“: Das Training fand in der berühmten Arena in Las Vegas statt, die Floyd Mayweather gehört und in der sich die Elite des Boxsports versammelt;

  • Status als hochveranlagter Boxer: Das internationale Magazin beschrieb unseren Landsmann als eines der größten Talente im Boxsport;

  • Offizielle Bestätigung des Verbandes: Der usbekische Boxverband gab bekannt, dass Ummatalievs internationales Ansehen rapide steigt.

Im Visier von „The Ring“: Details zum Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson

Analyse des Trainings in Las Vegas und der Athleten:

Kennzahlen und Aspekte

Javohir Ummataliev (Usbekistan)

Shakur Stevenson (USA)

Internationaler Status

Von „The Ring“ anerkannter, hochtalentierter Boxer

Aktueller WBC-Weltmeister in drei Gewichtsklassen

Ort des Sparrings

Mayweather Boxing Gym (Las Vegas, USA)

Mayweather Boxing Gym (Las Vegas, USA)

Kampfstil

Aggressiv, schnelle Schläge und olympische Schule

Einzigartige Defensive, Distanzgefühl und Konterboxen

Ziel und Aufgabe

Erfahrung sammeln und Anerkennung bei der US-Elite

Vorbereitung auf die nächste Titelverteidigung

Aufmerksamkeit der Medien und Experten

Besondere Erwähnung auf den Seiten von „The Ring“

Einer der stärksten P4P-Boxer der Welt

Nächste Schritte

Große Kämpfe und Promoter-Verträge in den USA

Große Titelvereinigungskämpfe

Das Boxmagazin „The Ring“ kündigt das Sparring zwischen Javohir Ummataliev und Shakur Stevenson an

Profi-Boxen und Management-Expertise: Warum ist die Aufmerksamkeit von „The Ring“ ein Sprungbrett?

Fazit internationaler Analysten und Insider des Profiboxens:

  • Den „The Ring“-Filter passieren: Dieses Magazin berichtet nie über gewöhnliche Boxer; eine Erwähnung dort bedeutet, dass der Athlet bereits im Fokus von Scouts und Riesen-Promotern wie Matchroom, Top Rank oder PBC steht;

  • Der unschätzbare Wert der Stevenson-Schule: Stevenson gilt heute als der defensiv perfekteste Boxer der Welt, der kaum getroffen wird; das Sparring mit ihm ermöglichte Ummataliev, hohe Geschwindigkeit, das Durchbrechen von Deckungen und den echten Druck des amerikanischen Profirings zu spüren;

  • Offene Türen in Las Vegas: Das Training im Floyd Mayweather Gym bedeutet, sein Können vor lokalen Trainern und berühmten Managern zu beweisen; dies legt den Grundstein für Ummataliev, seine Karriere direkt in Übersee fortzusetzen;

  • Die neue Welle des usbekischen Boxens: Nach Bahodir Jalolov, Israil Madrimov und Hasanboy Dusmatov zeigt die Erwähnung von Ummataliev, einem Vertreter der jungen Generation, auf solch einem elitären Niveau, dass die Dominanz Usbekistans im Profiboxen noch viele Jahre anhalten wird.

Dass Javohir Ummataliev in einem Atemzug mit den Besten der Welt genannt wird, zeigt, dass er in naher Zukunft mutige Schritte in Richtung großer Weltmeistertitel machen wird.

Glauben Sie, dass Javohir Ummataliev nach dem Training mit Stars wie Shakur Stevenson bald einen Weltmeistertitel in den USA gewinnen kann? Wie geeignet halten Sie den Kampfstil unseres Landsmanns für das Profiboxen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel über diese hohe internationale Anerkennung des usbekischen Sports mit allen Boxfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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