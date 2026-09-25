Ancelottis Brasilien entgeht in der 90.+5 Minute einer blamablen Niederlage!

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Ancelottis Brasilien entgeht in der 90.+5 Minute einer blamablen Niederlage!

Im Rahmen der FIFA-Länderspielpause trat die brasilianische Nationalmannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti auswärts gegen Australien an und erzielte ein mühsames und aufsehenerregendes Unentschieden. In dem in Townsville ausgetragenen Duell lagen die „Pentacampeones“ lange Zeit zurück und konnten die Niederlage erst durch ein Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit abwenden.

In der 68. Minute erzielte das australische Nachwuchstalent Nestori Irankunda den Führungstreffer, doch kurz vor Ende der Nachspielzeit (90.+5) glich der eingewechselte Ryan zum 1:1 aus. Die schwache Leistung Brasiliens, trotz Stars wie Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick und Estêvão, warf bei Fans und Experten ernste Fragen auf. Beide Teams treffen am 29. September erneut aufeinander.

«Rettung in der 90.+5 Minute, Irankundas Treffer und das Ancelotti-Problem»: Die 5 Kernpunkte des Spiels in Townsville

Die wichtigsten Fakten zum Duell zwischen Australien und Brasilien:

  • Tor in den letzten Sekunden: Brasilien entging dank Ryans präzisem Schuss in der 90.+5 Minute einer sensationellen Niederlage;

  • Irankundas Tor: In der 68. Minute brachte Nestori Irankunda die Gastgeber in Führung und deckte Schwächen in der brasilianischen Defensive auf;

  • Ineffizienz des Star-Angriffs: Vinícius, Endrick und Raphinha konnten das australische Tor während der regulären Spielzeit nicht knacken;

  • Ancelottis komplette Rotation: In der zweiten Halbzeit wurden Lino, Pedro, Luiz und Ryan eingewechselt und die Taktik wurde kurzfristig angepasst;

  • 29. September — Datum des Rückspiels: Die beiden Nationalmannschaften treten in wenigen Tagen zu einem zweiten Freundschaftsspiel gegeneinander an.

Spieldetails und Kennzahlen: Das Duell Australien gegen Brasilien

Statistische Daten des Spiels in Townsville:

Kennzahlen und Kriterien

Australische Nationalmannschaft

Brasilianische Nationalmannschaft (Ancelotti)

Endstand

1:1 (Sensationelles Unentschieden)

1:1 (Rettung in der 90.+5 Minute)

Torschützen

Irankunda (68')

Ryan (90.+5')

Führungskräfte im Angriff

Yengi, Irankunda, Metcalfe

Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick

Schlüsselmoment des Spiels

Führungstreffer in der 68. Minute

Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit

Nächstes Aufeinandertreffen

Wiederholungsspiel am 29. September

Revanche-Chance am 29. September

Fußballexpertise: Warum hatte der brasilianische Riese in Australien solche Probleme?

Fazit internationaler Sportkommentatoren und Fußballanalysten:

  • «Müdigkeit der Stars und Anpassung»: Vinícius und Raphinha, die bei europäischen Klubs ein straffes Programm absolvieren, hatten mit dem langen Flug und der Anpassung an das Klima in Townsville zu kämpfen; dies schränkte ihre Schnelligkeit und Kreativität in den Zweikämpfen ein;

  • Australiens kompakter Defensivblock: Die australische Nationalmannschaft organisierte eine disziplinierte Zonenverteidigung im Zentrum und ließ Brasiliens individuellen Dribblings kaum Raum; Irankundas Tor nach einem schnellen Konter zeigte systemische Probleme in der brasilianischen Abwehr auf;

  • Spiel am 29. September — ein Test für Ancelotti: Für das zweite Spiel werden von Carlo Ancelotti ernsthafte Änderungen im Kader und eine Neuordnung der Angriffsreihe erwartet, andernfalls wird die Kritik der „Seleção“-Fans noch lauter werden.

Glauben Sie, dass die brasilianische Nationalmannschaft unter Carlo Ancelotti im zweiten Spiel am 29. September einen überzeugenden Sieg einfahren kann, oder sorgt Australien erneut für eine Sensation? Wie bewerten Sie persönlich die Leistung von Vinícius und Endrick in der Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des unerwarteten Ergebnisses mit allen Fußballfans!

Carlo AncelottiBrasilianische NationalmannschaftAustralische NationalmannschaftTownsvilleFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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