Im Viertelfinale der Asienspiele Saudi-Arabien Der Cheftrainer der usbekischen U-23-Nationalmannschaft, die das U-23-Team von Saudi-Arabien mit 3:0 besiegte, Ravshan Khaydarov äußerte sich nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zu wichtigen und aufsehenerregenden Themen.

Der erfahrene Fachmann dankte seinen Spielern und betonte, dass die Kontrolle auf dem Platz vollständig bei unserem Team lag und die Jungs ihre Konzentration bis zum Ende nicht verloren haben: «Ich danke den Jungs. Sie waren geduldig und blieben bis zum Spielende konzentriert. Genau diese Mannschaft konnte bei vielen großen Turnieren die Hürde des Viertelfinales nicht überwinden. Deshalb ist dieser heutige hohe Sieg psychologisch von enormer Bedeutung. Wir haben das Halbfinale erreicht, aber wir haben nicht die Absicht, hier aufzuhören. Bei den letzten Asienspielen haben wir Bronze geholt, das bedeutet, unser Ziel dieses Mal ist es, dieses Ergebnis definitiv zu verbessern!».

Der Trainer betonte zudem, dass sich diese Generation systematisch auf die künftige Olympia-Qualifikation vorbereitet, und wird im Halbfinale gegen den Sieger der Partie Japan gegen Nordkorea um den Finaleinzug kämpfen.

«Das Trauma überwunden, Bronze verbessern und der Schritt ins Finale»: 5 Kernpunkte von Khaydarovs Statement

Die wichtigsten Punkte, die der Cheftrainer auf der Pressekonferenz hervorhob:

Psychologische Blockade gelöst: Ravshan Khaydarov betonte, dass das Problem, das Viertelfinale seit langer Zeit nicht überwinden zu können, beendet wurde;

Ein Ziel, das über Bronze hinausgeht: Es wird ein besseres Ergebnis als Bronze bei den vorherigen Asienspielen angestrebt – das Finale und die Goldmedaille;

Vollständige Spielkontrolle: Der Trainer lobte die geduldige und perfekte taktische Kontrolle über Saudi-Arabien während der gesamten 90 Minuten;

Fundament für die Olympia-Qualifikation: Dieses Team bereitet sich schrittweise und systematisch auf den Qualifikationszyklus für die kommenden Olympischen Spiele vor;

Namhafter Gegner im Halbfinale: Usbekistan U-23 muss auf dem Weg ins Finale die Hürde Japan oder Nordkorea überwinden.

Usbekistan U-23: Vergleich der bisherigen Ergebnisse bei den Asienspielen und neue Ziele

Dynamik und Aufstiegskriterien der Mannschaft von Ravshan Khaydarov:

Kriterien und Phasen Ergebnis bei den letzten Asienspielen Aktuelle Asienspiele und Khaydarovs Ambitionen Ziel im Wettbewerb Gewinner der Bronzemedaille Besser als Bronze: Gold/Silber (Weg ins Finale) Viertelfinal-Hürde Regelmäßige Schwierigkeiten und psychologischer Druck Absolute Überlegenheit mit 3:0 gegen Saudi-Arabien Spielstil und Zustand Ergebnisorientiertes Defensivspiel Perfekte Ballkontrolle, Pressing und Geduld Strategische Aufgabe Medaillengewinner bei einem regionalen Turnier Kader bereit für die künftige Olympia-Qualifikation Nächster Test (Halbfinale) Traditionelle Kontinentalrivalen Der starke Sieger der Partie Japan – Nordkorea

Sportliche und taktische Expertise: Warum deuten diese Worte von Khaydarov auf den Titel hin?

Fazit von Fußballanalysten und Sportexperten:

Die Bedeutung des «Viertelfinal-Syndroms»: Im Jugendfußball ist die größte Hürde nicht physischer, sondern psychischer Natur; einen so komplexen und aggressiven Gegner wie Saudi-Arabien mit drei Toren Unterschied zu schlagen und das Viertelfinale zu überstehen, hat bei den Jungs eine Siegermentalität geweckt;

Olympia-Zyklus und staatliches System: Khaydarovs Hinweis auf die systematische Arbeit in der nationalen Fußballpyramide ist nicht zufällig; wenn diese Jugendspieler sich jetzt an den Druck großer Turniere gewöhnen, werden sie bis zur Olympia-Qualifikation zu einem erfahrenen Team;

Die Hürde Japan oder Nordkorea: Im Halbfinale trifft man auf die hochgeschwindigkeitsorientierte Schule Ostasiens; aber die stabile Defensive, die Saudi-Arabien nicht in Tornähe kommen ließ, und das sichere Spiel von Muratbayev reichen völlig aus, um die Tür zum Finale zu öffnen.

Glauben Sie, dass das Team von Ravshan Khaydarov Japan oder Nordkorea im Halbfinale besiegen und das Finale der Asienspiele erreichen kann? Hat der 3:0-Sieg im Viertelfinale unsere Nationalmannschaft zum Hauptanwärter auf die Goldmedaille gemacht? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse unserer Nationalmannschaft vor dem Halbfinale mit allen Fußballfans!