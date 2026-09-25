Australisches Unternehmen HEO fotografiert Chinas Tiangong-Station

·6·Technologie
Australisches Unternehmen HEO fotografiert Chinas Tiangong-Station

Das australische Unternehmen HEO hat eine neue hochauflösende Aufnahme der chinesischen Orbitalstation Tiangong veröffentlicht. Laut ixbt.com beträgt die Auflösung des aus dem Weltraum aufgenommenen Bildes 12 Zentimeter pro Pixel, was eine klare Sicht auf die Hauptelemente des Raumkomplexes ermöglicht und es zu einer der schärfsten Aufnahmen macht, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden. Dies berichtet Ixbt.com .

Auf dem veröffentlichten Foto ist die Station in ihrer charakteristischen T-förmigen Konfiguration mit vollständig entfalteten Solarpaneelen zu sehen. Das Hauptmodul Tianhe sowie die beiden wissenschaftlichen Module Wentian und Mengtian sind deutlich voneinander zu unterscheiden. Die Besonderheit des Bildes liegt in seinem extrem hohen Detailgrad.

Über den chinesischen Orbitalkomplex

Tiangong ist die nationale Orbitalstation Chinas, die für den ständigen Aufenthalt von drei Taikonauten ausgelegt ist. Während des Crewwechsels bietet sie Platz für bis zu sechs Personen. Der Bau begann am 29. April 2021 mit dem Start des Hauptmoduls Tianhe.

Die aktuelle Konfiguration wurde 2022 nach der erfolgreichen Kopplung der beiden wissenschaftlichen Module Wentian und Mengtian vervollständigt. Der Raumkomplex bewegt sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn in einer Höhe von etwa 340–450 Kilometern und umkreist die Erde alle 90 Minuten einmal vollständig.

Technische Daten der Station

Die Station hat eine T-förmige Struktur und besteht aus drei Druckmodulen mit einer Gesamtmasse von etwa 66 Tonnen. Bei vollständig entfalteten Solarpaneelen erreicht sie eine Länge von etwa 55 Metern. Dies demonstriert erneut die Leistungsfähigkeit der Technologien zur hochpräzisen Beobachtung solch großer Objekte aus dem Weltraum.

Die Tiangong-Station ist mit mehreren Kopplungsstutzen für bemannte Shenzhou-Raumschiffe und Tianzhou-Frachtschiffe ausgestattet. Zudem verfügt der Komplex über spezielle wissenschaftliche Plattformen an der Außenseite, die für verschiedene wissenschaftliche Experimente konzipiert sind.

TiangongWeltraumChinaHEOOrbitalstation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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