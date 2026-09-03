Welche Rolle wird Enzo Fernández bei Manchester City spielen

In der Sommer-Transferperiode, in der Manchester City eine grundlegende Erneuerung des Mittelfelds einleitete, gelang dem Verein in den letzten Minuten des Transferfensters ein sensationeller Deal. Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernández wechselte für eine Rekordsumme von 125 Millionen Pfund vom Londoner Klub Chelsea zum englischen Meister. Dieser Transfer stellt nicht nur einen britischen Fußballrekord ein, sondern dürfte auch ein neues Kapitel im Spielstil der Citizens aufschlagen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com und Squawka hat Manchester City im Sommer Schlüsselspieler wie Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders und Nico González verloren. Obwohl die Vereinsführung junge Talente wie Elliot Anderson und Ayyub Bouaddi verpflichtete, lag der Hauptfokus auf Enzo Fernández. Eine Besonderheit dieses Transfers ist, dass der Spieler nun wieder unter seinem ehemaligen Trainer Enzo Maresca aufläuft, der sein Potenzial bestens kennt.

Wie die Lücke von Rodri geschlossen werden soll

Es war eine unmögliche Aufgabe, den abgewanderten Rodri eins zu eins zu ersetzen. Daher musste Cheftrainer Enzo Maresca nach neuen Taktiken und Lösungen für die wichtigsten Bereiche im Mittelfeld suchen. Der italienische Spezialist benötigte für sein bevorzugtes 4-2-3-1-System einen Spieler, der das Tempo aus einer tiefen Position heraus kontrollieren kann, und Enzo kann diese Aufgabe auf seine ganz eigene Weise interpretieren.

Statistischen Analysen von Squawka zufolge belegte Enzo Fernández in der vergangenen Saison den siebten Platz unter den zentralen Mittelfeldspielern der Premier League bei der Anzahl der Pässe nach vorne, mit 561 solcher Zuspiele. Interessanterweise führt sein neuer Teamkollege Elliot Anderson diese Statistik mit 810 Pässen an. Das Zusammenspiel dieser beiden Akteure eröffnet Manchester City völlig neue Möglichkeiten beim Spielaufbau aus der Mitte.

Enzo Fernández ist nicht nur ein defensiver Mittelfeldspieler, sondern ein Akteur mit einer besonderen Fähigkeit, den Ball nach vorne zu treiben. Diese Qualität dürfte den Gegnern während der Angriffsphasen des Teams unerwartete Szenarien bescheren. Unter Maresca wird der Argentinier nicht nur die Abgänge der letzten Saison kompensieren, sondern auch zusätzliche Dynamik in das Spiel der Mannschaft bringen.

Nach den zahlreichen Veränderungen im Kader von Manchester City steht der Trainerstab nun vor der Aufgabe, ein neues Mannschaftsgefüge zu formen. Die Rekordablösesumme von 125 Millionen Pfund bürdet Enzo Fernández eine große Verantwortung auf. Seine bisherige Erfahrung und die perfekte Kenntnis der Prinzipien von Maresca werden den Anpassungsprozess jedoch zweifellos beschleunigen.

Vor der Mannschaft liegen harte Prüfungen in der englischen Premier League und der Champions League. Wenn es Enzo Maresca gelingt, seinen Rekordneuzugang richtig einzusetzen und sein volles Potenzial auszuschöpfen, wird Manchester City nicht nur die Verluste vergessen, sondern könnte zu einer der gefürchtetsten Mannschaften Europas werden.