Husanovs Glanzleistung: Der usbekische Verteidiger erhält Top-Bewertung beim gestrigen Sieg von City

·44·Sport
Husanovs Glanzleistung: Der usbekische Verteidiger erhält Top-Bewertung beim gestrigen Sieg von City

Im Rahmen des englischen Ligapokals im Etihad Stadium Manchester Cityund Norwich City wurde das Spiel für die usbekischen Fans zu einem wahren Fest! Enzo Maresca setzte unseren 22-jährigen Verteidiger Abdukodir Husanov endlich auf seiner angestammten Position in der Innenverteidigung ein, und diese Entscheidung zahlte sich zu 100 Prozent aus.

Beim Sieg des englischen Giganten, der fünf unbeantwortete Tore erzielte, ließ Husanov den gegnerischen Stürmern keine Luft zum Atmen und erntete Lob von renommierten Analysten. Welche Noten gaben die Statistikportale unserem Legionär und wer ist der nächste Gegner von City?

Coolness im Zentrum: Dem Gegner keine Chance gelassen

Bisher hatte das Trainerteam Husanov aufgrund von Problemen auf den Außenbahnen auf der rechten und linken Verteidigerposition getestet. Im Spiel gegen Norwich kehrte er jedoch auf seine angestammte Position zurück:

  • Volle 90 Minuten: Abdukodir agierte vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff fehlerfrei;

  • „Zu-Null“-Spiel: Die von Husanov angeführte Defensive ließ den Gegner nicht einmal gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor kreieren;

  • Spielübersicht und Kontrolle: Unser im Zentrum spielender Legionär war nicht nur defensiv stark, sondern auch aktiv am Spielaufbau aus der Tiefe beteiligt.

8,1 Punkte und ein Platz unter den Top 4 des Teams

Das renommierte Statistikportal Flashscore bewertete die souveräne Leistung des usbekischen Fußballers mit 8,1 Punkten. Mit diesem Wert schaffte es Husanov unter die vier besten Spieler der Mannschaft.

Unser Verteidiger lag nur knapp hinter den torgefährlichen Offensivspielern und erhielt die höchste Bewertung unter allen Defensivakteuren.

Flashscore-Rating: Wer wurde wie bewertet?

Spieler

Rolle im Spiel

Flashscore-Note

Floyd Samba

Doppelpacker, Spieler des Spiels

8,4

Rayan Cherki

Torschütze, Anführer auf dem Platz

8,2

Allan

Torschütze, aktive Spielweise

8,2

Abdukodir Husanov

Innenverteidiger, souveräne Defensive

8,1

Ayyoub Bouaddi

Mittelfeldspieler, Kontrolle im Zentrum

8,1

Zudem erzielte Ryan McAdoo einen weiteren Treffer in der Partie. Nach diesem Sieg zieht Manchester Cityin die nächste Pokalrunde ein und trifft dort auf Brighton als Gegner.

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanov nach dieser perfekten Leistung in der Innenverteidigung von Maresca auch in den kommenden Premier-League-Spielen als Stammkraft eingesetzt wird?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse dieses erfolgreichen Spiels unseres Legionärs mit allen Fußballfans über Telegram!

Abdukodir HusanovManchester CityNorwich CityEFL CupFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mbappé begeistert Madrid: Diese drei Legenden würde er zu Real zurückholenMbappé begeistert Madrid: Diese drei Legenden würde er zu Real zurückholenHeute, 14:19«Er ist wie eine Kampfmaschine»: Rodri verrät, welcher Star ihn bei Barça beeindruckt hat«Er ist wie eine Kampfmaschine»: Rodri verrät, welcher Star ihn bei Barça beeindruckt hatHeute, 14:15Ein unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-ExpertenEin unglaublicher Zug: Sindarov opfert zum zweiten Mal seine Dame und schockt die FIDE-ExpertenHeute, 14:105:0-Meisterklasse von City: Wie wurde Husanovs Leistung bewertet?5:0-Meisterklasse von City: Wie wurde Husanovs Leistung bewertet?Heute, 13:55Real oder Barcelona? Harry Kane packt über einen möglichen Wechsel in die La Liga ausReal oder Barcelona? Harry Kane packt über einen möglichen Wechsel in die La Liga ausHeute, 13:48Das Geheimnis hinter dem viralen Video aus dem Bernabéu: Lamine Yamal überrascht die Welt mit seiner unerwarteten AntwortDas Geheimnis hinter dem viralen Video aus dem Bernabéu: Lamine Yamal überrascht die Welt mit seiner unerwarteten AntwortHeute, 12:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev