Im Rahmen des englischen Ligapokals im Etihad Stadium Manchester Cityund Norwich City wurde das Spiel für die usbekischen Fans zu einem wahren Fest! Enzo Maresca setzte unseren 22-jährigen Verteidiger Abdukodir Husanov endlich auf seiner angestammten Position in der Innenverteidigung ein, und diese Entscheidung zahlte sich zu 100 Prozent aus.

Beim Sieg des englischen Giganten, der fünf unbeantwortete Tore erzielte, ließ Husanov den gegnerischen Stürmern keine Luft zum Atmen und erntete Lob von renommierten Analysten. Welche Noten gaben die Statistikportale unserem Legionär und wer ist der nächste Gegner von City?

Coolness im Zentrum: Dem Gegner keine Chance gelassen

Bisher hatte das Trainerteam Husanov aufgrund von Problemen auf den Außenbahnen auf der rechten und linken Verteidigerposition getestet. Im Spiel gegen Norwich kehrte er jedoch auf seine angestammte Position zurück:

Volle 90 Minuten: Abdukodir agierte vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff fehlerfrei;

„Zu-Null“-Spiel: Die von Husanov angeführte Defensive ließ den Gegner nicht einmal gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor kreieren;

Spielübersicht und Kontrolle: Unser im Zentrum spielender Legionär war nicht nur defensiv stark, sondern auch aktiv am Spielaufbau aus der Tiefe beteiligt.

8,1 Punkte und ein Platz unter den Top 4 des Teams

Das renommierte Statistikportal Flashscore bewertete die souveräne Leistung des usbekischen Fußballers mit 8,1 Punkten. Mit diesem Wert schaffte es Husanov unter die vier besten Spieler der Mannschaft.

Unser Verteidiger lag nur knapp hinter den torgefährlichen Offensivspielern und erhielt die höchste Bewertung unter allen Defensivakteuren.

Flashscore-Rating: Wer wurde wie bewertet?

Spieler Rolle im Spiel Flashscore-Note Floyd Samba Doppelpacker, Spieler des Spiels 8,4 Rayan Cherki Torschütze, Anführer auf dem Platz 8,2 Allan Torschütze, aktive Spielweise 8,2 Abdukodir Husanov Innenverteidiger, souveräne Defensive 8,1 Ayyoub Bouaddi Mittelfeldspieler, Kontrolle im Zentrum 8,1

Zudem erzielte Ryan McAdoo einen weiteren Treffer in der Partie. Nach diesem Sieg zieht Manchester Cityin die nächste Pokalrunde ein und trifft dort auf Brighton als Gegner.

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanov nach dieser perfekten Leistung in der Innenverteidigung von Maresca auch in den kommenden Premier-League-Spielen als Stammkraft eingesetzt wird?

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