Der amtierende Champion des englischen Ligapokals Manchester Citystartete furios in den Wettbewerb! Die Schützlinge von Enzo Maresca, die ab der vierten Runde einstiegen, ließen Norwich City beim 5:0-Sieg keine Chance. Doch dieses Spiel ging nicht nur wegen des hohen Ergebnisses in die Geschichte ein, sondern auch wegen der Führungsrolle des usbekischen Verteidigers Abdukodir Husanov in der Defensive und dem fantastischen Glanz der jungen neuen Stars in der Startelf. Wie bewertete die angesehene englische Presse die Spieler und wer wurde zum Helden des Abends?

Husanov auf seiner Stammposition: Die City-Abwehr agierte fehlerfrei

Nachdem er zuletzt auf der rechten Seite zu sehen war, kehrte Abdukodir Husanov diesmal auf seine bevorzugte Position in der Innenverteidigung zurück und führte die Abwehr erfolgreich an:

Sichere Defensive: Husanov ließ den gegnerischen Stürmern kaum eine Chance und hielt die Disziplin in der Abwehrreihe fest im Griff;

Ein bequemes Debüt für Rulli: Torhüter Gerónimo Rulli absolvierte sein erstes Spiel für City, doch dank der von Husanov angeführten Abwehr war er kaum gefordert;

Vertrauen des Trainers: Der junge Verteidiger bewies erneut, dass er sich zu einem festen Bestandteil der Defensivzentrale des Teams in den Pokalspielen entwickelt.

Offensiv-Spektakel: Ein makelloses Debüt von Samba und Allan

„Das Debüt von Floyd Samba in der ersten Mannschaft war fantastisch. Er erzielte einen Doppelpack, zeigte hohe technische Fähigkeiten am Ball und war der beste Spieler der Partie.“

Während der junge Stürmer Floyd Samba zwei Tore erzielte, trugen sich auch die Neuzugänge Rayan Cherki, der Brasilianer Allan sowie der eingewechselte Ryan McAdoo in die Torschützenliste ein.

Spielerbewertungen laut esteemedkompany.com

Spieler Position Bewertung Hauptbeschreibung der Leistung Floyd Samba Stürmer 9,5 / 10 Doppelpack beim Debüt und Spieler des Abends Ayoub Bouaddi Mittelfeldspieler 8,5 / 10 Sowohl mit als auch ohne Ball deutlich überlegen Allan Flügelstürmer 8,0 / 10 Tor und Vorlage bei seinem Debüt Rayan Cherki Mittelfeldspieler 8,0 / 10 Schönes Tor, hohe Kontrolle und starkes Dribbling Abdukodir Husanov Innenverteidiger 7,0 / 10 Sehr sicher auf seiner Position, organisierte die Abwehr Vitor Reis Verteidiger 7,5 / 10 Zeigte Ruhe und Gelassenheit Nico O'Reilly Außenverteidiger 7,5 / 10 Ständige Gefahr über die linke Seite Mateo Kovacic Mittelfeldspieler 7,5 / 10 Kontrollierte das Mittelfeld souverän Rayan Aït-Nouri Verteidiger / Flügelspieler 7,5 / 10 Lieferte zwei effektive Vorlagen Ryan McAdoo Stürmer (Einwechslung) 7,5 / 10 Schöne Aktionen und ein eiskaltes Tor Rico Lewis Außenverteidiger 7,0 / 10 Solide Leistung, aber wenig Glanzmomente Kaden Braithwaite Linksverteidiger 6,5 / 10 Keine nennenswerten Fehler gemacht Gerónimo Rulli Torhüter 6,0 / 10 Keine Paraden nötig, „zu Null“ beim Debüt

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanovs konstante Leistung im Ligapokal ausreicht, um in den nächsten Premier-League-Spielen in die Startelf zurückzukehren? Wer wäre der beste Partner für ihn in der Innenverteidigung?

Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und senden Sie diesen Analysebericht an Freunde, die die Erfolge des usbekischen Legionärs verfolgen, via Telegram!