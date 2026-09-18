5:0-Meisterklasse von City: Wie wurde Husanovs Leistung bewertet?
Der amtierende Champion des englischen Ligapokals Manchester Citystartete furios in den Wettbewerb! Die Schützlinge von Enzo Maresca, die ab der vierten Runde einstiegen, ließen Norwich City beim 5:0-Sieg keine Chance. Doch dieses Spiel ging nicht nur wegen des hohen Ergebnisses in die Geschichte ein, sondern auch wegen der Führungsrolle des usbekischen Verteidigers Abdukodir Husanov in der Defensive und dem fantastischen Glanz der jungen neuen Stars in der Startelf. Wie bewertete die angesehene englische Presse die Spieler und wer wurde zum Helden des Abends?
Husanov auf seiner Stammposition: Die City-Abwehr agierte fehlerfrei
Nachdem er zuletzt auf der rechten Seite zu sehen war, kehrte Abdukodir Husanov diesmal auf seine bevorzugte Position in der Innenverteidigung zurück und führte die Abwehr erfolgreich an:
Sichere Defensive: Husanov ließ den gegnerischen Stürmern kaum eine Chance und hielt die Disziplin in der Abwehrreihe fest im Griff;
Ein bequemes Debüt für Rulli: Torhüter Gerónimo Rulli absolvierte sein erstes Spiel für City, doch dank der von Husanov angeführten Abwehr war er kaum gefordert;
Vertrauen des Trainers: Der junge Verteidiger bewies erneut, dass er sich zu einem festen Bestandteil der Defensivzentrale des Teams in den Pokalspielen entwickelt.
Offensiv-Spektakel: Ein makelloses Debüt von Samba und Allan
„Das Debüt von Floyd Samba in der ersten Mannschaft war fantastisch. Er erzielte einen Doppelpack, zeigte hohe technische Fähigkeiten am Ball und war der beste Spieler der Partie.“
Während der junge Stürmer Floyd Samba zwei Tore erzielte, trugen sich auch die Neuzugänge Rayan Cherki, der Brasilianer Allan sowie der eingewechselte Ryan McAdoo in die Torschützenliste ein.
Spielerbewertungen laut esteemedkompany.com
Spieler
Position
Bewertung
Hauptbeschreibung der Leistung
Floyd Samba
Stürmer
9,5 / 10
Doppelpack beim Debüt und Spieler des Abends
Ayoub Bouaddi
Mittelfeldspieler
8,5 / 10
Sowohl mit als auch ohne Ball deutlich überlegen
Allan
Flügelstürmer
8,0 / 10
Tor und Vorlage bei seinem Debüt
Rayan Cherki
Mittelfeldspieler
8,0 / 10
Schönes Tor, hohe Kontrolle und starkes Dribbling
Abdukodir Husanov
Innenverteidiger
7,0 / 10
Sehr sicher auf seiner Position, organisierte die Abwehr
Vitor Reis
Verteidiger
7,5 / 10
Zeigte Ruhe und Gelassenheit
Nico O'Reilly
Außenverteidiger
7,5 / 10
Ständige Gefahr über die linke Seite
Mateo Kovacic
Mittelfeldspieler
7,5 / 10
Kontrollierte das Mittelfeld souverän
Rayan Aït-Nouri
Verteidiger / Flügelspieler
7,5 / 10
Lieferte zwei effektive Vorlagen
Ryan McAdoo
Stürmer (Einwechslung)
7,5 / 10
Schöne Aktionen und ein eiskaltes Tor
Rico Lewis
Außenverteidiger
7,0 / 10
Solide Leistung, aber wenig Glanzmomente
Kaden Braithwaite
Linksverteidiger
6,5 / 10
Keine nennenswerten Fehler gemacht
Gerónimo Rulli
Torhüter
6,0 / 10
Keine Paraden nötig, „zu Null“ beim Debüt
Glauben Sie, dass Abdukodir Husanovs konstante Leistung im Ligapokal ausreicht, um in den nächsten Premier-League-Spielen in die Startelf zurückzukehren? Wer wäre der beste Partner für ihn in der Innenverteidigung?
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