Streit zwischen Pep Guardiola und Kyle Walker in der Kabine enthüllt

Details des heftigen Streits zwischen Manchester-City-Trainer Pep Guardiola und dem erfahrenen Verteidiger Kyle Walker sowie der Probleme innerhalb der Mannschaft sind öffentlich geworden. Neue Aufnahmen aus der Amazon-Prime-Video-Dokumentation A Beautiful Obsession zeigen die Ereignisse hinter den Kulissen während der Krisenphase in der englischen Meisterschaft. Ausländische Medien und Quellen von ixt.com berichteten darüber. Goal.com berichtet darüber.

Der Konflikt spitzte sich nach Manchester Citys 0:2-Niederlage gegen Liverpool im Dezember 2024 im Anfield zu. Die Niederlage war Teil einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg für Manchester City, von denen sechs mit einer Niederlage endeten. Bemerkenswert ist, dass die Mannschaft erst in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge die englische Premier League gewonnen hatte.

Heftiger Streit in der Kabine

Die Dokumentation zeigt, dass Kyle Walker seine Wut während der Pause nach dem Spiel nicht zurückhalten konnte und offen seine Unzufriedenheit mit der Kritik des Trainers äußerte. Obwohl er zu den Mannschaftskapitänen gehörte, beklagte er, dass sein Name in jeder Besprechung genannt werde. Der Fußballer behauptete, er werde absichtlich für die allgemeinen taktischen Fehler der Mannschaft zum Sündenbock gemacht.

Walker sagte Guardiola vor der Mannschaft wütend: "Sie nennen meinen Namen in jeder Besprechung; in jeder einzelnen Sitzung fällt mein Name." Außerdem stellte er die Aufrichtigkeit des Trainers infrage und sagte, Guardiola habe ihn zunächst nicht als Kapitän gewollt.

Pep Guardiola weint

Als der Streit eskalierte, wurde Pep Guardiola unerwartet emotional und weinte vor der gesamten Mannschaft. Obwohl der Trainer erklären wollte, dass Walker wegen seiner Kapitänsrolle häufig erwähnt werde, entspannte sich die Situation nicht, und Guardiola sprach offen über seine Zukunft.

In einer unglaublich emotionalen Ansprache sagte Guardiola zu den Spielern: "Wenn ich das Problem bin, müsst ihr es mir sagen. Ich bin nicht wegen des Geldes hier oder nur, um zu bleiben." Er betonte, dass er seinen Vertrag verlängert habe, weil er gemeinsam mit der Mannschaft kämpfen und ihr in schwierigen Zeiten helfen wolle, und bat die Spieler um ihre Unterstützung.