Josko Gvardiol: Enzo Maresca ist der perfekte Trainer für Manchester City

Berichten von Goal.com zufolge hat Manchester-City-Verteidiger Josko Gvardiol den neuen Cheftrainer Enzo Maresca als „perfekten“ Kandidaten bezeichnet, um die Nachfolge von Pep Guardiola anzutreten. Der italienische Trainer steht vor einer enormen Verantwortung, nachdem er den Verein im Anschluss an die zehnjährige Ära des legendären katalanischen Fachmanns im Etihad Stadium übernommen hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der neuen Ära, die nach Pep Guardiolas glänzender Amtszeit begann, übernahm Enzo Maresca im Sommer das Amt des Cheftrainers. Die ersten Eindrücke aus dem Mannschaftstraining zeigen, dass die Spieler die neue Ernennung voll und ganz unterstützen.

Neuer taktischer Ansatz und Anpassungsprozess

Der kroatische Fußballer betonte, dass er von der Entscheidung der Vereinsführung vollkommen überzeugt sei, und hob die einzigartigen Qualitäten des Trainers hervor. Josko Gvardiol zufolge wurde Enzo nicht grundlos für diesen Posten ausgewählt und bringt eigene, neuartige Ideen mit.

„Das Anforderungsniveau ist sehr hoch und Enzo wurde aus gutem Grund für diese Position ausgewählt. Ich denke, er ist ein Qualitätsfachmann mit neuen Ideen, und wir müssen sehen, was wir in Bezug auf Spielstil und Taktik tun sollen. Ich denke, er ist der perfekte Kandidat, aber das wird natürlich Zeit brauchen“, sagte der Verteidiger.

Dennoch schätzte der kroatische Spieler die Schwierigkeit der bevorstehenden Aufgabe realistisch ein. Er räumte ein, dass sich das Team schnell an einen anderen taktischen Ansatz anpassen muss, und wies darauf hin, dass der Kader derzeit aufgrund des Urlaubs nach der Weltmeisterschaft noch etwas unvollständig ist, die taktischen Fundamente aber genau jetzt gelegt werden.

Enzo Marescas einzigartige Sichtweise

Bekanntermaßen arbeitete Enzo Maresca in der mit drei Titeln gekrönten Saison 2022/23 als Assistent von Pep Guardiola. Dennoch stellte der 46-jährige Fachmann sofort klar, dass er keineswegs die Absicht hat, lediglich eine Kopie seines Mentors zu werden.

Er ist fest entschlossen, den Status quo im Etihad Stadium nicht nur zu bewahren, sondern seine eigene Philosophie zu etablieren. Bei seiner offiziellen Vorstellung sagte Maresca dazu: „Es mag einige ähnliche Konzepte geben, aber jeder Trainer ist anders. Ich denke, man kann die Arbeit anderer Trainer nicht einfach kopieren, das ist schwierig. Ich sehe Fußball nicht auf dieselbe Weise und glaube deshalb nicht an das Kopieren.“

Gvardiol ist der Ansicht, dass ein Trainerwechsel ein nicht ganz einfacher Neuprozess ist und die Hauptaufgabe der Spieler darin besteht, sich vor Saisonbeginn so schnell wie möglich an den neuen Cheftrainer anzupassen und dessen Anweisungen umzusetzen.