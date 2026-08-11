Enzo Maresca Bereit, Im Schatten von Pep Guardiola Zu Arbeiten

Enzo Maresca, der sich darauf vorbereitet, die Ära nach Pep Guardiola zu übernehmen – eine der anspruchsvollsten und komplexesten Aufgaben im Fußball –, hat vor der neuen Saison seine Gedanken geteilt. Wie Goal.com berichtet, ist sich der italienische Trainer bewusst, dass er vom ersten Tag an bei Manchester City mit dem Schatten vergangener großer Erfolge und unvermeidlichen Vergleichen konfrontiert sein wird. Maresca arbeitete während der historischen Triple-Saison des Klubs als Guardiolas Assistent und kennt diesen Schritt, doch die Verantwortung als Cheftrainer liegt auf einer völlig anderen Ebene. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere hat Guardiola bei Manchester City außergewöhnlich hohe Standards gesetzt und mit dem Klub 17 große Titel gewonnen, darunter sechs Meisterschaften in der Premier League. Während der Saisonvorbereitungstour des Teams in Südkorea sprach Maresca mit Medienvertretern und räumte offen ein, dass Fans und Experten seine Ergebnisse bereits ab dem ersten Spieltag mit denen des katalanischen Trainers vergleichen würden. Er erklärte, dass der Druck ihn nicht beeinflussen werde und er die Situation ruhig annehmen werde.

Druck und ein Treffen mit Pep Guardiola

Maresca zufolge werden die Menschen unmittelbar nach den ersten zehn Spielen mit Vergleichen beginnen, unabhängig davon, wie viele Punkte die Mannschaft gesammelt hat. „Das habe ich vor fünf Jahren gesagt, als ich bei Leicester und Chelsea gearbeitet habe: Pep ist in den vergangenen 15 bis 20 Jahren der beste Trainer der Welt gewesen“, sagte er. Bei der Vorbereitung auf diese enorme Aufgabe traf sich Maresca kurz vor seiner offiziellen Ernennung in Barcelona mit Guardiola und sprach mit ihm über das interne Umfeld der Mannschaft und den Kader.

Experten zufolge haben sich die taktischen Trends in der Premier League in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Maresca stellte fest, dass heute mehr Wert auf Standardsituationen und eine strikte Mannorientierung gelegt wird als während seiner früheren Zeit als Assistent. Dennoch betonte er, dass in England die stärkste Fußballliga der Welt beheimatet sei und dieses Umfeld im Vergleich zu den Ligen anderer Länder überlegen bleibe.

Laut Maresca beruht das hohe Niveau der Premier League zu einem großen Teil auf der Qualität der Spieler und Trainer sowie auf der Organisation der Klubs. Zwar räumte er ein, dass La Liga mit Giganten wie Barcelona und Real Madrid aufwarten kann, doch in der Premier League gebe es sechs Mannschaften, die regelmäßig um die Spitzenplätze kämpfen, was den Wettbewerb noch härter mache.