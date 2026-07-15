Spanien im Finale: Der Held des Abends, der Frankreich stoppte

Im Halbfinale der WM 2026 besiegte Spanien Frankreich mit 2:0 und zog ins Finale ein. In einem Spiel, in dem ein Aufeinandertreffen der Superstars erwartet wurde, hatten die Spanier das letzte Wort.

Frankreichs Offensive blieb blass

Frankreich ging in dieses Duell Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise mit großen Hoffnungen. Doch Spanien verteidigte äußerst diszipliniert und schaffte es, die Hauptwaffe des Gegners – schnelle Konter – zu unterbinden.

Spanien kontrollierte das Spielgeschehen durch Ballbesitz, ständigen Druck und eiskalte Effizienz in den entscheidenden Momenten.

Oyarzabal eröffnete den Torreigen

Spanien erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einen wichtigen Vorteil. Mikel Oyarzabal verwandelte einen Elfmeter und brachte sein Team in Führung.

Dieses Tor war ein schwerer Schlag für Frankreich, da die Elf von Didier Deschamps nun gezwungen war, offensiver zu agieren, um das Spiel zu retten. Spanien nutzte genau diese Situation und suchte weiter die Lücken in der gegnerischen Abwehr.

Pedro Porro wurde zum Helden des Abends

In der zweiten Halbzeit baute Pedro Porro die Führung aus. Der Verteidiger erzielte das zweite Tor und entschied damit praktisch das Halbfinale.

Nach dem Spiel wurde Porro zum Spieler des Spiels gewählt. Zu Recht: Er agierte nicht nur defensiv souverän, sondern erzielte auch das Tor, das den Finaleinzug besiegelte.

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Ein schwerer Abend für Mbappé

Dieses Spiel war auch für den französischen Anführer Kylian Mbappé kein leichtes Unterfangen. Er ging bereits mit Fragen zu seiner körperlichen Verfassung in das Halbfinale.

Die spanischen Verteidiger ließen ihm kaum Platz. Mbappé stand in den Zonen, in denen er normalerweise explodieren kann, unter ständiger Bewachung.

Genau hier zeigte sich die Schwäche im französischen Angriff: Wenn Mbappé nicht voll zur Entfaltung kommt, funktioniert der gefährlichste Plan des Teams nicht.

Spaniens Plan ging voll auf

Die Mannschaft von Luis de la Fuente zeigte im Halbfinale einen sehr reifen Fußball. Sie ließen Frankreich nicht ins Spiel kommen, boten dem Gegner aber auch keine Freiräume.

Drei Hauptfaktoren waren für den Sieg Spaniens ausschlaggebend:

• Kontrolle im Mittelfeld;

• defensive Disziplin;

• Abgeklärtheit in entscheidenden Situationen.

In solchen Spielen muss man nicht viele Tore schießen. Wichtig ist, den Gegner nicht sein Spiel spielen zu lassen. Genau das hat Spanien umgesetzt.

Wer ist der Gegner im Finale?

Spanien trifft im Finale auf den Sieger der Partie Argentinien gegen England.

Das verspricht eine weitere große Spannung im entscheidenden Spiel des Turniers. Sollte Argentinien das Finale erreichen, trifft Spanien auf den amtierenden Weltmeister um Messi. Gewinnt England, stehen sich zwei große Schulen des europäischen Fußballs im Finale gegenüber.

Frankreich verpasst den Finaleinzug

Frankreich hat den Sprung ins Finale verpasst. Die Deschamps-Elf scheiterte im Halbfinale an der spanischen Hürde und beendet das Turnier nun mit gemischten Gefühlen.

Es ist verständlich, dass diese Niederlage für Frankreich schmerzhaft ist. Der Kader ist stark, die Ambitionen sind groß und die Erwartungen an Mbappé waren enorm.

Doch im Fußball entscheiden manchmal nicht die Namen, sondern der Matchplan und dessen Umsetzung. Heute Abend war Spanien in dieser Hinsicht überlegen.

Spanien verdient im Finale

Spanien hat bei der WM 2026 einen weiteren großen Schritt gemacht. Der 2:0-Sieg gegen einen starken Gegner wie Frankreich hat gezeigt, dass das Team den Finaleinzug verdient hat.

Nun gilt die ganze Aufmerksamkeit dem Finale. Der Gegner steht noch nicht fest, aber eines ist sicher: Die Mannschaft von de la Fuente wird mit großem Selbstvertrauen in das Endspiel gehen.

Glauben Sie, dass Spanien auch im Finale so abgeklärt spielen kann, oder wird der Sieger aus Argentinien gegen England eine noch härtere Prüfung für sie?