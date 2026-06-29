Brasilien gegen Japan: Startaufstellungen bekannt

Nur noch wenig Zeit vergeht bis zum Anpfiff eines der spannendsten und am meisten erwarteten Spiele der K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026. Um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit haben die Trainer die Startaufstellungen für das Achtelfinale zwischen Brasilien und Japan offiziell bekannt gegeben.

Die Liste der Spieler, die von Beginn an auf dem Platz stehen, finden Sie in der folgenden Tabelle:

WM 2026. Achtelfinale: Startaufstellungen

Brasilien: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Vinícius, Rayan, Cunha.

Japan: Suzuki, Tomiyasu, Hiroki Ito, Taniguchi, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

Erste Beobachtungen zu den Aufstellungen: Wie Cheftrainer Carlo Ancelotti vor dem Spiel versprochen hatte, wurde der sich von einer Verletzung erholende Neymar nicht in die Startelf berufen. Er wird das Spiel auf der Ersatzbank beginnen und kann bei Bedarf in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden. Die Offensive der 'Pentacampeões' liegt in den Händen von Vinícius, Cunha und dem jungen Talent Rayan. Das Mittelfeld wird von Casemiro kontrolliert. Die japanische Nationalmannschaft ist bereit, einen disziplinierten und schnellen Fußball zu zeigen, wobei sie in der Defensive auf den Premier-League-Star Tomiyasu und im Mittelfeld sowie Angriff auf Doan, Kamada und Ueda setzt.

Der Sieger dieser Begegnung zieht in die nächste Runde ein. Werden die 'Samurai', die auf Disziplin und Geschwindigkeit setzen, die starke brasilianische Mauer durchbrechen, oder werden die 'Samba-Kicker' ihren Favoritenstatus bestätigen? Wir werden es bald auf dem grünen Rasen sehen.