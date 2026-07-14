Pedro Porro blickt zuversichtlich auf Frankreich: „Alles liegt in unserer Hand“

Die spanische Nationalmannschaft geht selbstbewusst in das Halbfinale der WM 2026. Tottenham-Verteidiger Pedro Porro sprach über das Duell gegen Frankreich, erkannte die Stärke des Gegners an, betonte aber, dass Spanien ebenfalls zu den besten Teams der Welt gehört.

„Wir sind auch eines der besten Teams der Welt“

In einem Interview mit Mundo Deportivo sagte Pedro Porro, dass er Frankreich respektiere, Spanien aber an die eigene Stärke glauben müsse.

„Ich denke, sie respektieren uns genauso, wie wir sie respektieren. Wir müssen uns nur auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Schließlich sind wir auch eines der besten Teams der Welt“, sagte Porro.

Er glaubt, dass die wichtigste Aufgabe für Spanien im Halbfinale darin besteht, das eigene Spiel durchzusetzen und Frankreich nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Serie von 36 ungeschlagenen Spielen

Porro hob auch die jüngsten Ergebnisse Spaniens hervor. Er betonte, dass das Team seit 36 Spielen ungeschlagen ist.

Diese Zahl spricht Bände über die aktuelle Verfassung der Spanier. Stabilität, Ballkontrolle, mannschaftliche Geschlossenheit und das Festhalten am eigenen Stil unter Druck sind zu Spaniens Hauptwaffen geworden.

Deshalb ist Porros Aussage, dass „alles in unserer Hand liegt“, keine bloße Motivationsfloskel. Spanien hat ein Niveau erreicht, auf dem sie jedem Gegner ihr Spiel aufzwingen können.

Jüngste Spiele gegen Frankreich geben Zuversicht

Spanien hat die letzten beiden Spiele gegen Frankreich gewonnen. Das könnte Porro und seinen Teamkollegen zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Der Verteidiger weiß jedoch genau, dass ein Halbfinale nicht an früheren Ergebnissen gemessen werden kann.

„Wir haben Frankreich in den letzten beiden Begegnungen geschlagen, aber jedes Spiel ist einzigartig. Wir wissen sehr wohl, dass sie Spieler von höchstem Niveau haben“, sagte er.

Die Stimmung im spanischen Lager ist klar: Es herrscht Zuversicht, aber keine Selbstgefälligkeit.

Perfektion ist nötig, um Frankreich zu stoppen

Laut Porro muss fast alles perfekt ausgeführt werden, um Frankreich zu besiegen.

Das ist eine sehr treffende Einschätzung, denn Frankreich hat Spieler wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise, die das Spiel in einem Moment verändern können.

Der Hauptplan für Spanien könnte wie folgt aussehen:

Aufgabe Warum ist das wichtig? Ballkontrolle behalten Frankreichs schnelle Angriffe minimieren Flügel schließen Mbappé und Dembélé keinen Raum geben Dominanz im Mittelfeld Damit Spanien das Spieltempo bestimmt Fehler reduzieren Frankreich kann jede Chance nutzen Am eigenen Stil festhalten Spaniens Hauptstärke liegt im Mannschaftsgefüge

Im Halbfinale kann schon ein „halber Fehler“ zu einem hohen Ergebnis führen. Fußball auf diesem Niveau verzeiht nicht.

Aufeinandertreffen zweier Stile

Das Spiel zwischen Frankreich und Spanien ist nicht nur ein Duell zweier starker Nationalmannschaften. Es wird auch ein Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Fußballphilosophien.

Spanien strebt danach, den Ball zu kontrollieren, den Gegner zu bewegen und das Spiel über das Mittelfeld zu steuern. Frankreich ist gefährlich durch schnelle Konter, individuelle Klasse und Abgeklärtheit in großen Spielen.

Einfach gesagt: Spanien will das WLAN ausschalten, während Frankreich selbst mit einem „mobilen Hotspot“ ein Tor erzielen kann.

Auch ein großer Test für Porro

Für Pedro Porro ist dieses Spiel auch persönlich wichtig. In einem Halbfinale auf diesem Niveau gegen Frankreich wird jede Entscheidung der Verteidiger entscheidend sein.

Als Außenverteidiger kann er nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive eine wichtige Rolle spielen. Doch gegen Frankreichs schnelle Spieler zu weit aufzurücken, ist riskant.

Daher wird die Balance für Porro und die spanische Defensive der Schlüssel sein.

Spannung vor dem Halbfinale steigt

Porro sagte, er respektiere Frankreich, machte aber deutlich, dass Spanien niemanden fürchtet. Die Serie von 36 ungeschlagenen Spielen, die Siege in den letzten direkten Duellen und die aktuelle Form geben den Spaniern großen Auftrieb.

Aber Frankreich ist kein gewöhnlicher Gegner. Dieses Team kann aus einer halben Chance das Finalticket lösen.

Nun ist die Hauptfrage: Kann Spanien Frankreich sein Spiel aufzwingen oder beenden die Männer von Deschamps die Serie der Spanier?