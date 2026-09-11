Kylian Mbappe gewinnt seine erste Auszeichnung bei Real Madrid

Real Madrid Stürmer Kylian Mbappe wurde von den Fans zum Spieler des Monats gewählt. Laut Berichten von 20Minutos betonte der französische Angreifer, dass es eine große Ehre sei, den königlichen Klub zu vertreten, und drückte sein Vertrauen in die Fähigkeit des Teams aus, die ehrgeizigen Ziele dieser Saison zu erreichen. Dies berichtet Goal.com .

Der Fußballer, der während des Sommertransferfensters von Paris Saint-Germain nach Spanien wechselte, zog bereits in seinen ersten Wochen im neuen Team die Aufmerksamkeit der Fans mit positiven Leistungen auf sich. Nachdem er die „Five Star Player“-Auszeichnung des Klubs für August erhalten hat, äußerte Kylian Mbappe seine Entschlossenheit, im Santiago Bernabeu Stadion bleibende Eindrücke zu hinterlassen.

Anpassung an das neue Team und erste Eindrücke

Der Stürmer, der seine ersten Spiele für die Madrilenen absolvierte, dankte den Fans und sprach darüber, hohe Standards für die kommenden Monate zu setzen. Ihm zufolge ist es immer eine Ehre, das legendäre weiße Trikot zu tragen, und es sei wichtig, diese Verantwortung in jedem Moment zu spüren.

„Ich möchte dem Team wirklich helfen und zeigen, dass wir dieses Jahr großartige Ergebnisse erzielen können“, betonte Kylian Mbappe. Er fügte hinzu, dass er auf dem Platz immer glücklich sei und es ein echtes Privileg sei, das Trikot von Real Madrid zu tragen.

Teamgeist und Zukunftspläne

Der französische Stürmer hob neben dem individuellen Erfolg auch die Bedeutung des Teamzusammenhalts hervor. Er merkte an, dass der Verein alle Anstrengungen unternommen habe, um den neuen Spielern, die während des Sommertransferfensters kamen, eine schnelle Integration zu ermöglichen.

Laut Kylian Mbappe werden die Harmonie in der Umkleidekabine und das gemeinsame Streben nach einem Ziel der Schlüsselfaktor sein, um während der gesamten Saison um alle Trophäen zu kämpfen. „Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Sie kamen mit dem Wunsch, dem Wappen von Real Madrid zu helfen. Wir haben versucht, jeden bestmöglich zu integrieren, damit wir alle in die gleiche Richtung gehen“, sagte der Fußballer.