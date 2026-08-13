Manchester City hat offiziell bekannt gegeben, die langfristige Zusammenarbeit mit seinem talentierten Flügelspieler Jérémy Doku fortzusetzen. Wie Goal.com berichtet, hat der 2002 geborene belgische Nationalspieler seinen bisherigen Vertrag beim englischen Klub verlängert und einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Dieser Schritt zeigt deutlich, wie stark die Klubführung und das Trainerteam in ihren Zukunftsplänen auf den jungen Spieler setzen. Goal.com berichtet dies.

Jérémy Doku wechselte im September 2023 vom französischen Klub Rennes zu Manchester City. In kurzer Zeit entwickelte er sich dank seiner hohen Geschwindigkeit, seiner Beweglichkeit in Eins-gegen-eins-Situationen und seiner Fähigkeit, die gegnerische Abwehr über die Flügel zu durchbrechen, zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Die Scouts und Analysten von Manchester City bewerteten diese Eigenschaften als strategisch wichtig und beschlossen, langfristig in den Spieler zu investieren.

Der neue Vertrag und die Zukunftspläne

Der neue Vertrag bedeutet, dass große Veränderungen und die Förderung junger Spieler auch in den kommenden Saisons Priorität bei Manchester City bleiben. Durch seine Leistungen für den Klub erkämpfte sich Doku nicht nur einen Platz in der Startelf, sondern verfügt für sein Alter auch über eine beeindruckende Trophäensammlung. Seine Erfolge während seiner Zeit beim englischen Klub sind bemerkenswert.

Laut Goal.com absolvierte Doku insgesamt 126 Spiele im Trikot von Manchester City und erzielte 21 Tore. In dieser Zeit gewann er bedeutende Titel wie die englische Premier League, den FA Cup, den League Cup und den Super Cup. Diese starken Ergebnisse bestätigen erneut die Bedeutung des Spielers für den Klub.

Spielphilosophie und Zusammenhalt

Auch der Spieler selbst macht keinen Hehl daraus, dass er sich im Umfeld des Klubs wohlfühlt. Im Gespräch über den Spielstil der Mannschaft betonte Doku besonders, dass der Ansatz des Trainerteams für die Spieler sehr interessant sei. Seine Worte zeigen, dass zwischen dem Spieler und dem Klub eine perfekte Harmonie besteht und beide bereit sind, gemeinsam auf große Ziele in der Zukunft hinzuarbeiten.

Der bis 2031 laufende Vertrag war auch für die Fans von Manchester City eine erfreuliche Nachricht. Jérémy Doku, der im himmelblauen Trikot des Teams spielt, ist fest entschlossen, seine persönliche Statistik zu verbessern und weitere Trophäen ins Vereinsmuseum zu bringen.