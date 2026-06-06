Usbekische Olympia-Nationalmannschaft verliert Freundschaftsspiel gegen Japan

Die usbekische U-23-Nationalmannschaft setzt ihr Trainingslager auf europäischen Plätzen fort, um sich gründlich auf bevorstehende große internationale Turniere vorzubereiten. Im Rahmen dieses in Slowenien organisierten Lagers trat die Mannschaft von Ravshan Haydarov zu einem ernsthaften Testspiel gegen die Jugend-Nationalmannschaft Japans an, eines kontinentalen Nachbarn und langjährigen Rivalen.

In dieser Begegnung, die für beide Teams wichtige taktische Erfahrungen lieferte, errangen die Vertreter des 'Landes der aufgehenden Sonne' einen knappen (minimalen) Sieg.

Intensiver Kampf auf dem Feld und Trainererfahrung

Während des Spiels nutzte Cheftrainer Ravshan Haydarov umfangreiche Rotationen, um den Zustand fast aller Spieler im Kader zu beurteilen und neue taktische Schemata zu testen. Obwohl unsere Vertreter mit aller Kraft kämpften und angemessenen Widerstand leisteten, entschied das einzige Tor der japanischen Spieler den Ausgang des Spiels.

Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Bericht über dieses internationale Freundschaftsspiel und den Spielbericht unserer Nationalmannschaft:

Spielstatus Teilnehmer und Endergebnis Nächster Gegner und Datum Internationales Freundschaftsspiel Japan U-23 — Usbekistan U-23 1:0 USA U-23 (8. Juni)

Vollständiger Kader unserer Nationalmannschaft im Spiel

In diesem Spiel traten unsere Vertreter mit der folgenden Aufstellung an, und während der Partie wurden mehrere Wechsel vorgenommen:

Torwart: Samandar Muratbayev

Abwehrspieler: Saidkhan Hamidov (Quvonch Khushvakhtov, 65), Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Ravshan Khayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).

Mittelfeldspieler: Asilbek Jumayev (Oybek Ormonjonov, 72), Ro'ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurakhmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).

Stürmer: Amirbek Saidov (Azizbek To'lqinbekov, 46), Saidumarkhon Saidnurullayev (Jo'rabek Jo'rayev, 81).

Ernste Prüfung gegen Übersee-Vertreter steht bevor

Die usbekische Jugend-Nationalmannschaft wird ihr Lager in Slowenien mit einem engen Zeitplan fortsetzen und die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage ziehen. Unsere Vertreter müssen nicht lange warten — die nächste harte und interessante Begegnung findet am 8. Juni statt. Unsere Mannschaft unter der Leitung von Ravshan Haydarov tritt diesmal gegen die U-23-Nationalmannschaft der USA an.

Zamin-Kommentar: Ergebnisse in Freundschaftsspielen stehen nie im Vordergrund. Für Ravshan Haydarov hat es derzeit Priorität, die Schwachstellen des Teams zu identifizieren und die physische Verfassung der Spieler durch das Slowenien-Lager auf ein hohes Niveau zu heben. Eine knappe Niederlage gegen eine starke Mannschaft wie Japan dient als nützliche kalte Dusche vor bevorstehenden offiziellen Turnieren. Wir erwarten von unserer Jugend im Spiel gegen die USA am 8. Juni eine inhaltlich stärkere Leistung und einen schönen Sieg!

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