Werden Jalolov und Meliqo‘ziyev an den Asienspielen teilnehmen: Wann steigen sie in den Ring?

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Werden Jalolov und Meliqo‘ziyev an den Asienspielen teilnehmen: Wann steigen sie in den Ring?

In den letzten Tagen kursierten in sozialen Medien und auf Sport-Websites verschiedene Berichte über zwei führende usbekische Boxer — den Olympiasieger Bakhodir Jalolov und den weltweit bekannten Bektemir Meliqo‘ziyev, die zum Amateurboxen zurückkehren sollen.

In den Berichten wurde behauptet, dass diese Boxer die usbekische Nationalmannschaft bei den kommenden Sommer-Asienspielen in der Präfektur Aichi und der Stadt Nagoya, Japan, im September vertreten könnten.

«Das entspricht nicht der Wahrheit»: Insider dementiert Berichte

Sport-Insider Jalol Akhmedov , der das Geschehen rund um das usbekische Boxen genau verfolgt, gab über seinen offiziellen Telegram-Kanal ein offizielles Dementi ab:

  • Widerlegte Gerüchte: Bakhodir Jalolov und Bektemir Meliqo‘ziyev werden nicht an den Sommer-Asienspielen in Japan teilnehmen;

  • Hauptfokus — Profiboxen: Beide Boxer konzentrieren ihre Aufmerksamkeit und ihre Trainingspläne derzeit ausschließlich auf ihre Karriere im Profiring.

Nächster Schritt im Profiring: Wann finden die Kämpfe statt?

Quellen zufolge bereiten sich die usbekischen Boxer darauf vor, ihre nächsten wichtigen Ranglistenkämpfe in den Herbstmonaten auszutragen:

  • Bektemir Meliqo‘ziyev: Der K.o.-Spezialist im Supermittelgewicht wird seinen nächsten Kampf voraussichtlich im Oktober bestreiten;

  • Bakhodir Jalolov: Der ungeschlagene Schwergewichts-Gigant plant seinen nächsten Auftritt für den November .

Damit setzen die Stars des usbekischen Boxens ihren Weg zu Weltmeistertiteln im Profiboxen fort und lassen den jungen Talenten der Nationalmannschaft die Chance, sich bei den Asienspielen zu beweisen.

Fazit

Die jüngsten Berichte über eine Teilnahme von Bakhodir Jalolov und Bektemir Meliqo‘ziyev an den Asienspielen in Japan haben sich nicht bestätigt.

Laut Insider Jalol Akhmedov wird keiner der beiden Boxer am Wettbewerb im September teilnehmen.

Nun stellt sich für die Fans eine weitere Frage: Gegen wen werden Jalolov und Meliqo‘ziyev kämpfen, wenn sie in den Profiring zurückkehren?

Nach aktuellen Informationen ist mit Meliqo‘ziyevs Kampf im Oktober und mit Jalolovs Kampf im November zu rechnen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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