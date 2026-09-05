Im zentralen Duell des 4. Spieltags der türkischen Süper Lig in Istanbul empfing Başakşehir den Tabellenführer Galatasaray und musste eine schmerzhafte 2:3-Niederlage hinnehmen. Obwohl unsere Landsleute Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov mit einem wichtigen Tor für Aufsehen sorgten, führten ein Platzverweis und ein dramatischer Treffer in der Schlussminute dazu, dass die Gastgeber leer ausgingen.

Hohe Klasse des usbekischen Duos: Fayzullayev holt Elfmeter heraus, Shomurodov bleibt eiskalt

Die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft zeigten in diesem prestigeträchtigen Duell ihr hohes Offensivpotenzial:

Abbosbeks Aktivität und der Elfmeter: In der 66. Spielminute wurde Abbosbek Fayzullayevs flinke und gefährliche Aktion zwang die gegnerischen Verteidiger zum Foul, woraufhin der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte;

Shomurodovs 4. Saisontor: Der erfahrene Torjäger Eldor Shomurodov trat an, verwandelte sicher und erhöhte sein Torkonto in der Meisterschaft auf 4 Treffer;

Spielminuten: Shomurodov stand über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Fayzullayev, der ebenfalls sehr aktiv war, wurde in der 74. Minute vom Trainerteam ausgewechselt.

5 Tore, ein Eigentor und das Drama in der 90. Minute: Details der packenden Partie

Die Begegnung verlief wie erwartet intensiv und bot einen offenen Schlagabtausch:

Osimhen eröffnet: In der 16. Minute erzielte Galatasaray-Star Victor Osimhen den Führungstreffer für die Gäste;

Shomurodovs Antwort und Torreiras Treffer: Nachdem Shomurodov in der 66. Minute per Elfmeter ausgeglichen hatte, brachte Lucas Torreira den Spitzenreiter nur 5 Minuten später, in der 71. Minute, erneut in Führung (1:2);

Sanches' Eigentor: In der 76. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Gäste-Verteidiger Davinson Sanches für den erneuten Ausgleich — 2:2;

Rote Karte und Saras Siegtreffer: In der 79. Minute wurde ein Spieler von Başakşehir vom Platz gestellt, wodurch die Gastgeber in Unterzahl gerieten. Galatasaray nutzte die numerische Überlegenheit und sicherte sich in der 90. Minute durch Gabriel Sara den Sieg (2:3).

Tabelle: 10 Punkte für den Spitzenreiter, Başakşehir auf Platz 9

Nach diesem umkämpften Spiel ergibt sich folgendes Bild in der Süper Lig:

Galatasaray an der Spitze: Mit diesem wichtigen Auswärtssieg baut der Istanbuler Traditionsklub seine Führung auf 10 Punkte aus;

Die Lage von Başakşehir: Das Team um Shomurodov und Fayzullayev bleibt nach 4 Spieltagen mit 4 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz.

War der Platzverweis in der 79. Minute der Grund für die späte Niederlage von Başakşehir, oder hat die frühe Auswechslung von Abbosbek Fayzullayev den Druck im Angriff gemindert? Kann Eldor Shomurodov in dieser Form Torschützenkönig der türkischen Liga werden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!