K.-o.-Regen in Las Vegas: Alle Ergebnisse von UFC Fight Night 284

UFC Fight Night 284 ist in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada zu Ende gegangen. Sieben der zwölf Kämpfe endeten vorzeitig und bescherten den Fans einen packenden Abend.

Dank ihrer Leistung und ihres Einsatzes erhielten genau sieben Kämpfer von den Veranstaltern spezielle Geldboni.

Brutaler K.-o. von Quillan Salkilld und Anspruch auf die Top 5

Im Hauptkampf des Abends traf der australische Leichtgewichtler Quillan Salkilld auf seinen erfahrenen polnischen Gegner Mateusz Gamrot und zwang ihn bereits in der ersten Runde mit einem Rear-Naked Choke zur Aufgabe.

Kampfbericht: Schon zu Beginn brachte Salkilld Gamrot mit einem präzisen Schlag mit der linken Hand aus dem Gleichgewicht. Anschließend dominierte er den Bodenkampf fast vier Minuten lang und würgte seinen Gegner bei 4:25 der ersten Runde ab.

Die Aussage des Kämpfers: Der 26-jährige australische Kämpfer feierte seinen fünften UFC-Sieg bereits in der ersten Runde und sagte nach dem Kampf: „Ich bin bereits bereit, mich mit jedem Gegner aus den Top 5 der Division zu messen“, erklärte er.

Siege für Veteranen und einen zentralasiatischen Vertreter

Ferreiras Erfahrung: Im zweiten Hauptkampf besiegte der 41-jährige brasilianische UFC-Veteran Diego Ferreira den US-Amerikaner Billy Quarantillo in einem hart umkämpften Drei-Runden-Kampf durch einstimmige Entscheidung (30-27, 30-27, 30-27).

Nurgozhays K.-o. in der letzten Sekunde: Der Kasache Diyar Nurgozhay im Halbschwergewicht feierte seinen zweiten UFC-Sieg in Folge. Mit nur einer Sekunde bis zum Ende der ersten Runde (4:59) besiegte er den Brasilianer Bruno Lopes durch technischen K.-o.

Auch Yadier del Valle, Ty Miller, Jose Montanya, Miles Johns und Juliana Miller beendeten ihre Kämpfe vorzeitig.

UFC Fight Night 284: Alle Kampfergebnisse

Hauptkarte:

Quillan Salkilld — besiegte Mateusz Gamrot durch Rear-Naked Choke (1. Runde, 4:25);

Diego Ferreira — besiegte Billy Quarantillo durch einstimmige Entscheidung (30-27, 30-27, 30-27);

Yadier del Valle — besiegte Darren Elkins durch technischen K.-o. (1. Runde, 0:35);

Alexia Tainara — besiegte Amanda Lemos nach Punkten (30-27, 29-28, 29-28);

Ty Miller — besiegte Billy Goff durch technischen K.-o. (3. Runde, 0:15).

Vorkämpfe:

Steven Asplund — besiegte Guilherme Pat nach Punkten (29-28, 29-28, 29-28);

Diyar Nurgozhay — besiegte Bruno Lopes durch technischen K.-o. (1. Runde, 4:59);

Jose Montanya — besiegte Louis Sutherland durch Aufgabe (1. Runde, 1:50);

Manoel Sousa — besiegte Richie Miranda nach Punkten (29-28, 29-28, 29-28);

Miles Johns — besiegte Janni Vázquez durch technischen K.-o. (1. Runde, 3:09);

Juliana Miller — besiegte Ravena Oliveira durch Rear-Naked Choke (2. Runde, 1:38);

Carol Foro — besiegte Giovanna Canuto durch Entscheidung (29-28, 29-28, 29-28).

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