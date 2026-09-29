Sarina Wiegman nimmt große Änderungen im englischen Kader vor

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Sarina Wiegman nimmt große Änderungen im englischen Kader vor

Die Cheftrainerin der englischen Frauen-Nationalmannschaft, Sarina Wiegman, hat vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland drastische Änderungen an ihrem Kader vorgenommen. Die langjährigen Leistungsträgerinnen Chloe Kelly und Ella Toone wurden überraschend nicht berücksichtigt. Wie Goal.com berichtet, konnten sich die Europameisterinnen aufgrund einer hohen Niederlage gegen Spanien in der Gruppenphase nicht direkt qualifizieren, was eine Auffrischung des Kaders vor den entscheidenden Spielen im Oktober erforderlich machte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Chloe Kelly und Ella Toone waren seit dem Triumph bei der Europameisterschaft 2022 feste Bestandteile der englischen Nationalmannschaft. Seit Saisonbeginn kam Kelly jedoch nur in einem der ersten fünf Spiele für Arsenal zum Einsatz. Bei Ella Toone ist der Grund für die Nichtberücksichtigung Berichten zufolge die Tatsache, dass sie bei Manchester United einige Spiele von der Bank aus begann und ihre Spielpraxis leicht zurückgegangen ist. Dennoch hatte Toone in den letzten Spielen mit Toren und Vorlagen gezeigt, dass sie ihre Form wiederfindet.

Chance für junge Talente

Vor dem Hintergrund des verschärften Konkurrenzkampfes im Kader hat Cheftrainerin Sarina Wiegman die 20-jährige talentierte Mittelfeldspielerin Lexi Potter vom FC Chelsea erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Potters konstante Leistungen für den Londoner Klub seit Saisonbeginn sind den Experten nicht entgangen. Zudem wurde Erika Parkinson, die für den US-Klub North Carolina Courage spielt, wieder in die Nationalmannschaft berufen. Die zuverlässigen Leistungen der jungen Spielerinnen führten dazu, dass erfahrene Akteurinnen im Angriff und Mittelfeld außen vor blieben.

Auch in der Defensive gibt es erhebliche Veränderungen. Spielerinnen wie Lotte Wubben-Moy und Taylor Hinds wurden aufgrund mangelnder Spielpraxis bei Arsenal nicht in den Kader berufen. Gleichzeitig wurden Niamh Charles, die nach ihrer Verletzung für Manchester City auf den Platz zurückgekehrt ist, sowie die Innenverteidigerin Grace Fisk vom FC Liverpool nominiert. Aggie Beever-Jones, die in den letzten Wochen mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wurde diesmal nicht berücksichtigt.

Änderungen auf der Torhüterposition

Auch auf der Torhüterposition gab es zwangsläufige Änderungen. Ellie Roebuck, die sich im Sommer einer Schulteroperation unterziehen musste, kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Ihr Platz wurde daher von Khiara Keating eingenommen, die im Sommer zum FC Liverpool wechselte und derzeit über regelmäßige Spielpraxis verfügt. Zudem wurden folgende Spielerinnen in den Kader berufen:

  • Torhüterinnen: Hannah Hampton, Khiara Keating, Anna Moorhouse
  • Verteidigerinnen: Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Grace Fisk, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Leah Williamson
Im Oktober trifft die englische Nationalmannschaft in einem wegweisenden Spiel gegen Griechenland auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Brasilien an. Das runderneuerte Team unter Sarina Wiegman will diesen wichtigen Test erfolgreich bestehen und das gesteckte Ziel erreichen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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