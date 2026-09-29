Aymeric Laporte spricht über seine Erfolge mit Spanien und den Wechsel des Nationalteams

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Aymeric Laporte spricht über seine Erfolge mit Spanien und den Wechsel des Nationalteams

Nach dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 reflektierte der erfahrene Verteidiger Aymeric Laporte über seine internationale Karriere und die Gründe für seine Entscheidung vor fünf Jahren, von der französischen Nationalmannschaft zu Spanien zu wechseln. Der Spieler von Athletic Bilbao betonte, dass sein Stolz, für "La Roja" aufzulaufen, nicht nur an den gewonnenen Trophäen gemessen werde, sondern eng mit seinem Privatleben und seinen familiären Bindungen verknüpft sei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com ist der ehemalige Verteidiger von Manchester City seit seinem offiziellen Wechsel der Fußball-Nationalität im Mai 2021 zu einer tragenden Säule der spanischen Nationalmannschaft geworden. In der Sendung "El camino de Mario" von Mario Suarez sagte der Spieler: "Wir haben die Weltmeisterschaft, die Nations League und die Europameisterschaft gewonnen... selbst wenn nichts davon passiert wäre, hätte ich denselben Stolz empfunden. Meine Frau, meine Familie und meine Kinder kommen von hier. Ich fühle mich voll und ganz als Spanier."

Der Einbürgerungsprozess und die Situation in Frankreich

Es wurde bekannt, dass Laportes Wechsel zur spanischen Nationalmannschaft nicht einfach war und sich anfangs aus bestimmten Gründen verzögerte. Später nahmen die Parteien jedoch die Verhandlungen wieder auf, und die spanische Seite bekundete ernsthaftes Interesse. Der Spieler erkannte, dass er diese einmalige Chance nicht ungenutzt lassen durfte.

Vor dieser Entscheidung war Aymeric Laporte als Kapitän für die französischen Jugendnationalmannschaften aktiv. Nachdem Nationaltrainer Didier Deschamps jedoch auf seine Dienste in der A-Nationalmannschaft verzichtete, sah sich der Verteidiger zu einem drastischen Schritt gezwungen. Er räumte ein, dass er seine Wurzeln und patriotischen Gefühle für Frankreich respektiere, aber die Gleichgültigkeit des Trainers und die Möglichkeiten, die ihm Athletic Bilbao bot, machten diesen Wechsel unvermeidlich.

Zukunftspläne des Weltmeisters

Der mittlerweile 32-jährige Verteidiger hat sich unter Luis de la Fuente zu einem wichtigen Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft entwickelt. Laporte absolvierte die vollen 90 Minuten in der hart umkämpften Nations-League-Partie gegen England im Wembley-Stadion, die mit einem 3:2-Sieg endete.

Die amtierenden Weltmeister bereiten sich in Sevilla auf ihr nächstes wichtiges Spiel gegen Kroatien vor, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Laporte zeigt sich bereit, alles für weitere Erfolge mit Spanien zu geben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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