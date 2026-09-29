Javier Aguirre sprach über den berühmten Vorfall mit Anthony Gordon

Der neue Cheftrainer von Valencia, Javier Aguirre, erinnerte sich scherzhaft an den berühmten Vorfall mit Anthony Gordon während der Weltmeisterschaft 2026 und klärte die Situation auf. Wie Goal.com berichtet, gab der erfahrene Trainer zu, dass er sich von den Emotionen des Augenblicks hatte mitreißen lassen, und betonte, dass es sich lediglich um einen Scherz handelte, der aus der Intensität des Spiels heraus entstand. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gewann die englische Nationalmannschaft mit 3:2. Während des Spiels fingen Fernsehkameras ein, wie der erfahrene Trainer den Flügelspieler anschrie, woraufhin beide Parteien lachten. Diese Situation sorgte in der Fußballwelt und in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen.

Spiel in der spanischen Meisterschaft

Javier Aguirre, der den Medien als neuer Cheftrainer von Valencia vorgestellt wurde, wurde gefragt, wie er dem Spieler begegnen würde, der nun für Barcelona in der La Liga spielt. Der Trainer antwortete auf seine eigene Art und scherzte auf der Pressekonferenz, indem er sich den Mund mit der Hand zuhielt.

«Ich werde es so machen», sagte er lachend. Der erfahrene Fachmann, der zuvor Mallorca trainierte, bezeichnete den Vorfall als dumm und als Produkt der Intensität jenes Augenblicks.

«Es war eine sehr dumme Sache. Es geschah unter dem Lärm und dem Fieber der Weltmeisterschaft, solche Dinge passieren, das ist alles», fügte Aguirre hinzu. Er erklärte zudem, dass es keine Feindseligkeit zwischen ihm und dem Spieler gebe und er ihn herzlich willkommen heißen würde.

Die Reaktion des Spielers

Anthony Gordon, der während des Sommertransferfensters von Newcastle United zu Barcelona wechselte, hatte sich bereits zuvor zu dieser Kontroverse geäußert und gesagt, er habe es als gut gemeinten Scherz aufgefasst. Laut dem Flügelspieler war es vor dem Hintergrund des intensiven Kampfes während des Spiels einfach Teil des Spiels.

«Ich habe mich daran erinnert. Es war einfach ein lustiger Moment. Bei all der Hitze und Spannung im Spiel wurde daraus eine amüsante Situation. Ich rannte nur am Verteidiger vorbei, also war es wie ein kleines Kompliment von ihm», sagte Gordon.

Javier Aguirre hob besonders die guten Spanischkenntnisse des Spielers hervor und fügte scherzhaft hinzu, dass sie warme Erinnerungen miteinander verbinden und er sogar darüber nachdenke, sich das Autogramm des Spielers auf einem schönen Foto, das diese Situation festhält, zu holen.