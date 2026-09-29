ASML-Chef: Sanktionen gegen China beschleunigen Huaweis Entwicklung

Christophe Fouquet, CEO von ASML, Europas führendem Anbieter von Anlagen für die Halbleiterfertigung, erklärte, dass die gegen China verhängten Exportbeschränkungen das Gegenteil des beabsichtigten Ergebnisses bewirken könnten. Wie die Financial Times berichtet, drängen diese Beschränkungen chinesische Unternehmen unter der Führung von Huawei dazu, ihre eigenen Technologien schneller zu entwickeln, anstatt die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern. Dies berichtet Ixbt.com meldet .

Experten sind der Ansicht, dass die Entwicklung komplexer Geräte wie EUV-Scanner und die Suche nach Alternativen keine leichte Aufgabe ist. Diese Systeme bestehen aus über 100.000 Komponenten, an deren Herstellung weltweit 200 Hauptlieferanten und fast 2.000 Unternehmen beteiligt sind. Da Giganten wie Zeiss (Optik), Trumpf (Laser) und VDL (Hochpräzisionsteile) involviert sind, bleibt der Aufbau einer vollwertigen alternativen Infrastruktur komplex.

Chinas technologische Anpassung

Derzeit sind chinesische Unternehmen und Huawei vom Zugang zu moderner EUV-Ausrüstung ausgeschlossen. Zudem wird die Lieferung älterer DUV-Systeme zunehmend schwieriger. Dennoch passen sich die chinesischen Hersteller an, indem sie vorhandene Anlagen modifizieren, Prozesse optimieren und zusätzliche Lithographieschritte durchführen, um diese Hindernisse zu umgehen.

Mit den vorhandenen DUV-Anlagen produzieren chinesische Fabriken weiterhin erfolgreich Chips der 7nm-Klasse. Dies zeigt, dass das technologische Potenzial des Landes stetig wächst. Aktuell prüfen US-Behörden, weitere Beschränkungen für die verbleibenden Lieferwege von ASML nach China einzuführen.

In dieser Situation stellt sich nicht nur die Frage, ob China ausländische Ausrüstung kopieren oder nachahmen kann, sondern wie stark diese drastischen Exportbeschränkungen den Aufbau einer unabhängigen, inländischen Fertigungsinfrastruktur beschleunigen werden.