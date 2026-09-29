Huawei Mate 90 erhält ein einzigartiges Kameramodul

Huawei hat einen offiziellen Teaser für die kommende Mate 90-Serie veröffentlicht, in dem ein neues Zubehörteil vorgestellt wird, das die Möglichkeiten des Smartphones grundlegend verändert. Laut ixbt.com ist dieses Gerät ein bedeutender Schritt in der mobilen Fotografie, der es ermöglicht, das Mobilgerät mit Kameras auf professionellem Niveau zu vergleichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Teaser-Clip konzentriert sich auf ein Zoom-Teleobjektiv namens Ruiying Z10, das direkt am Kamerablock des Smartphones befestigt wird. Dieses Gerät ist nicht nur eine einfache Vergrößerungslinse, sondern fungiert als eigenständiges Fotomodul mit einem eigenen 1-Zoll-CMOS-Sensor.

Professionelle Funktionen und technische Daten

Das neue Zubehör ist Teil eines speziellen Fotokits, das separat verkauft wird und Zoom-Funktionen für Aufnahmen aus großer Entfernung nutzt. Das Modul hat eine physische Brennweite von 9,1–91 mm, was einem Äquivalent von 24–240 mm für eine Vollformatkamera entspricht.

Solche Spezifikationen bieten Benutzern einen kontinuierlichen optischen Zoom von 1x bis 10x. Die Blendenöffnung variiert dabei von f/2.0 bis f/4.5, was die Möglichkeiten für hochwertige Aufnahmen auf mittlere und lange Distanzen mit dem Mate 90 erweitert.

Veröffentlichungsdatum

Den veröffentlichten Informationen zufolge ist das Ruiying Z10-Modul in erster Linie für die Versionen Mate 90 Pro Max Collector’s Edition und Mate 90 RS Ultimate Design vorgesehen. Die Kompatibilität mit anderen Modellen der Serie wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Huawei gab bekannt, dass die offizielle Präsentation der Mate 90-Serie für den 1. Oktober geplant ist. Der Verkauf der neuen Flaggschiff-Smartphones und des dafür entwickelten innovativen Zubehörs soll unmittelbar nach der Präsentation beginnen.