iPhone 18 Pro Besitzer stoßen auch mit neuem Betriebssystem auf Bildschirmfehler

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iPhone 18 Pro Besitzer stoßen auch mit neuem Betriebssystem auf Bildschirmfehler

Während Geräte der neuen Generation ihren Platz auf dem Markt einnehmen, bleiben die technischen Probleme, mit denen Nutzer konfrontiert sind, ein zentrales Diskussionsthema. Laut ixbt.com leiden Besitzer des iPhone 18 Pro, eines der neuesten Flaggschiff-Smartphones von Apple, auch nach dem neuesten Betriebssystem-Update unter bestimmten Display-Fehlern. Dies berichtet Ixbt.com.

Es ist bekannt, dass das Unternehmen kürzlich eine spezielle Software für seine Geräte veröffentlicht hat, um eine Reihe wichtiger Fehler zu beheben. Dieses Update zielte darauf ab, den stabilen Betrieb der Smartphones zu gewährleisten und zuvor identifizierte Hauptmängel zu beseitigen, was bei den Nutzern für positive Erwartungen gesorgt hatte.

Welche Probleme hat das Update gelöst?

Die am 28. September dieses Jahres veröffentlichte neue Softwareversion sollte mehrere schwerwiegende technische Mängel beheben. Insbesondere ist dieses Paket dazu gedacht, spontane Neustarts bei den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zu beheben.

Außerdem sollte diese Version Probleme wie Face ID-Ausfälle, Farbartefakte beim 2-fach-Zoom während der Fotoaufnahme sowie das Einfrieren des Touchscreens beim gleichzeitigen Öffnen der Mitteilungszentrale und des Kontrollzentrums lösen.

Bildschirmartefakte und Expertenmeinungen

Trotz der ergriffenen Maßnahmen wurde jedoch deutlich, dass nicht alle Probleme vollständig gelöst wurden. Der bekannte Insider Tarun Vats zeigte in einem Video auf seiner Social-Media-Seite deutlich, dass auf dem Startbildschirm eines iPhone 18 Pro mit dem neuen Betriebssystem weiterhin seltsame visuelle Artefakte bestehen.

Im geteilten Video stellt der Autor die berechtigte Frage, warum der Technologiegigant diesen sichtbaren Fehler noch immer nicht behoben hat. Trotz der Installation des neuen Softwarepakets gehen weiterhin Berichte von Nutzern über ähnliche visuelle Störungen ein.

Es wurde noch nicht abschließend geklärt, ob diese beobachteten Artefakte direkt mit Softwarefehlern zusammenhängen oder ob es sich um ein verstecktes Hardwareproblem des Geräts handelt. Experten beobachten die Situation genau und erwarten, dass dieser Umstand in zukünftigen Updates geklärt wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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