TCL fordert Samsung heraus: Neue ultradünne Fernseher vorgestellt

TCL hat eine neue TV-Serie namens Designer vorgestellt, die sich durch ein modernes Design perfekt in jedes Wohninterieur einfügt. Laut ixbt.com bestechen die Modelle A300L und A400U, die mit dem Betriebssystem Google TV laufen, durch ihr nur 2,8 cm dünnes Gehäuse und eine integrierte Kunstgalerie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Diese Geräte fungieren nicht nur als Haushaltsgeräte, sondern auch als digitale Bilderrahmen, die den Raum optisch aufwerten. Die Fernseher sind mit speziellen matten Anti-Glare-Bildschirmen ausgestattet, die eine komfortable Nutzung auch in hellen Räumen ermöglichen.

Modellreihe und technische Möglichkeiten

Das Modell A300L verfügt über ein 4K QLED-Panel mit einer ultramatten Beschichtung. Zudem wird das Gerät mit einem magnetischen, austauschbaren Rahmen geliefert. Benutzer können die Rahmenfarbe einfach an ihre Inneneinrichtung anpassen.

Diese Version ist in den Größen 55, 65 und 75 Zoll erhältlich, eine größere 85-Zoll-Version ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Das Modell A400U wurde auf Basis noch fortschrittlicherer Technologien entwickelt.

Fortschrittliche Technologie und Marktwettbewerb

Das fortschrittlichere Modell A400U ist mit einem 4K QD-Mini LED-Panel, hohem Kontrast und einem präzisen Local-Dimming-System ausgestattet. Trotzdem behält das Gerät sein ultradünnes Gehäuse bei und ermöglicht eine bündige, lückenlose Wandmontage.

Für die A400U-Serie sind Bildschirmdiagonalen von 55, 65, 75 und 85 Zoll verfügbar. Diese Merkmale machen die neuen Produkte von TCL zu einem ernsthaften Konkurrenten für die beliebte The Frame-Serie von Samsung.

Zur Marktpositionierung: Laut ixbt.com beginnen die Preise für die Basismodelle der Designer-Serie bei Best Buy bei 900 USD.