Apple veröffentlicht dringendes iOS 27.0.1 Update für iPhone 18 Pro

Zwei Wochen nach der Einführung des Betriebssystems iOS 27 hat Apple das erste wichtige Software-Update, iOS 27.0.1, veröffentlicht. Laut ixbt.com zielt dieses dringende Update darauf ab, eine Reihe schwerwiegender Fehler bei Flaggschiff-Geräten zu beheben, darunter Probleme mit Face ID und der Kameraleistung. Dies berichtet Ixbt.com .

Die wichtigsten Änderungen betreffen insbesondere Nutzer des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. In den letzten Wochen hatten Besitzer dieser Geräte berichtet, dass sich das Smartphone unerwartet neu startet, wenn ein Fehler bei der Gesichtserkennung auftritt. Zudem kam es in einigen Fällen zu vorübergehenden Ausfällen der Face ID-Funktion und Schwierigkeiten bei deren Einrichtung.

Kamera- und Schnittstellenfehler behoben

Die neue Software behebt nicht nur Sicherheits- und biometrische Fehler, sondern wirkt sich auch positiv auf andere Hardware-Funktionen aus. Insbesondere wurde das Problem mit unangenehmen Farbartefakten gelöst, die bei Fotos mit 2-fachem Zoom unter bestimmten Lichtbedingungen und einer Blende von f/1.48 auftraten. Dieser Fehler trat bei einer begrenzten Anzahl von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modellen auf.

Darüber hinaus wurde ein weiterer wichtiger Fehler bezüglich der Stabilität der Benutzeroberfläche behoben. Es wurde festgestellt, dass der Touchscreen in manchen Fällen komplett nicht mehr reagierte, wenn die Mitteilungszentrale (Notification Center) und das Kontrollzentrum (Control Center) gleichzeitig geöffnet wurden. Das Update verhindert solche Einfrier-Vorfälle.

Wie installiert man das Update?

Derzeit ist die Software iOS 27.0.1 für alle kompatiblen Nutzer verfügbar und kann über die Standard-Einstellungen des Smartphones installiert werden. Gehen Sie dazu einfach in die „Einstellungen“, wählen Sie „Allgemein“ und anschließend „Softwareupdate“.

Gleichzeitig wurden auch andere Nutzer des Apple-Ökosystems nicht vergessen. Das Unternehmen veröffentlichte zeitgleich die Updates für iPadOS 27.0.1 und visionOS 27.0.1. Für Nutzer, die noch nicht auf die neue Betriebssystemgeneration umgestiegen sind, wurden zur Gewährleistung der Sicherheit die Versionen iOS 26.7.1 sowie iPadOS 26.7.1 bereitgestellt.