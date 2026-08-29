Unerwartete Veränderung bei Bunyodkor: Drei Italiener haben den Verein verlassen...

Beim Klub Bunyodkor aus Taschkent gab es eine gravierende Veränderung im Trainerstab. Drei italienische Fachkräfte, die Cheftrainer Ilyos Zeytullayev unterstützten, haben den Verein verlassen.

Ihr Abgang ist eine der bemerkenswertesten Veränderungen für das Team in dieser Saison. Wer genau hat seine Arbeit bei Bunyodkor beendet und wie wird der Trainerstab nun aussehen?

Drei italienische Fachkräfte sind gegangen

Laut Informationen des Insiders Abdulaziz Iskandarov haben sich folgende Spezialisten, die Ilyos Zeytullayev bei Bunyodkor unterstützten, vom Verein verabschiedet:

Andres Mauro ;

Alessandro Spinolo ;

Marco Nicodemo.

Alle drei sind italienische Spezialisten, die im Trainerstab von Zeytullayev tätig waren.

Drei italienische Trainer, die Ilyos Zeytullayev bei Bunyodkor unterstützten, haben den Verein verlassen.

Veränderung in Zeytullayews Stab

Die Zusammenarbeit mit italienischen Fachkräften war ein wichtiger Aspekt in der Arbeit von Ilyos Zeytullayev bei Bunyodkor.

Nun wird eine Umstrukturierung des Trainerstabs erwartet. Der gleichzeitige Abgang von drei Spezialisten könnte sich auch auf den Trainingsprozess und die interne Aufgabenverteilung des Teams auswirken.

Die Gründe für ihren Abgang wurden jedoch bisher nicht offiziell bekannt gegeben.

Die Hauptfrage ist nun: Wer wird sie ersetzen?

Die spannendste Frage für Bunyodkor ist nun, ob neue Fachkräfte für die vakanten Positionen gewonnen werden oder ob eine Neuverteilung innerhalb des bestehenden Trainerstabs erfolgt.

Dazu gibt es bisher keine offiziellen Informationen.

Daher stoßen die nächsten Entscheidungen des Vereins auf besonderes Interesse.

Eine neue Phase könnte bei Bunyodkor beginnen

Ob der Abgang der drei italienischen Trainer nur ein einfacher Personalwechsel bleibt oder der Beginn umfassenderer Reformen im Trainerstab des Teams ist, bleibt vorerst unklar.

Aber eines ist sicher: Der Trainerstab um Ilyos Zeytullayev bei Bunyodkor ist nicht mehr derselbe.

Die weiteren Entscheidungen des Vereins könnten die wahren Gründe für diese Veränderungen und die Pläne des Teams für die Saison verdeutlichen.