Der usbekische Verein Bunyodkor aus Taschkent, der in einen Strudel finanzieller Schwierigkeiten geraten ist, hat staatliche Unterstützung in Höhe von 5 Milliarden UZS erhalten. Der Klub gab bekannt, dass diese Mittel dazu dienen werden, die Teilnahme des Teams an der Super League fortzusetzen und sich planmäßig auf die nächsten Spiele vorzubereiten.

Diese Hilfe ist jedoch keine endgültige Lösung des Problems. Die Hauptfrage lautet nun: Werden die bereitgestellten Mittel den Klub aus der kurzfristigen Krise führen oder wird auch ein nachhaltiges Finanzierungssystem für Bunyodkor geschaffen?

Der Klub wandte sich mit einem offiziellen Aufruf an die Fans

Der Pressedienst von Bunyodkor veröffentlichte eine spezielle Erklärung, um die über die schwierige Situation besorgten Fans zu beruhigen.

Es wurde mitgeteilt, dass dem Klub am 30. Juli 5 Milliarden UZS zugewiesen wurden.

„Die praktische Unterstützung durch unsere Regierung hat für unseren Verein begonnen. Bunyodkor wird sich weiterhin planmäßig auf die nächsten Spiele der Super League vorbereiten“, heißt es in der Erklärung.

Die Vereinsführung sprach dem Staatsoberhaupt und den Regierungsverantwortlichen Dank für die geleistete Hilfe aus.

Außerdem wurde den Fans, Journalisten, Bloggern und Fußballmannschaften gedankt, die das Team in dieser komplexen Situation unterstützt haben.

Zu den Teams, die der Klub namentlich erwähnte, gehören:

Pakhtakor;

Surkhan;

Bukhara;

Navbahor;

Lokomotiv;

Olimpik Mobiuz.

Auf Basis welcher Entscheidung wurden die Mittel zugewiesen?

Den Angaben des Klubs zufolge wurde die Finanzhilfe auf der Grundlage des Dekrets des Präsidenten Nr. PQ-107 vom 24. März 2026 gewährt.

Dieses Dekret sieht die Gewährleistung der finanziellen Stabilität von Organisationen im Sportbereich, die Einführung alternativer Finanzierungsquellen sowie die Gewinnung privater Investitionen und Unternehmer für professionelle Fußballvereine vor. In dem Dokument wurde die Einrichtung des Unterstützungsfonds für Sportinitiativen beim Sportministerium festgelegt.

Eine weitere wichtige Ausrichtung des Dekrets besteht darin, Fußballvereine nicht allein von staatlichen oder Sponsorengeldern abhängig zu halten, sondern eine Corporate Governance einzuführen und ihre Aktivitäten zu kommerzialisieren. Ein Mechanismus zur Übertragung von Vereinen in treuhänderische Verwaltung ist auch für Unternehmer vorgesehen, die mindestens 20 Prozent der jährlichen Ausgaben finanzieren.

Wofür könnten die 5 Milliarden UZS ausgegeben werden?

Der Klub hat bislang keine detaillierten Informationen über die Verteilung der zugewiesenen Mittel vorgelegt.

Im täglichen Betrieb eines Fußballvereins werden Gelder jedoch normalerweise für folgende Bereiche benötigt:

Zahlungen an Spieler und Trainer;

Reise- und Hotelkosten;

Organisation des Trainingsprozesses;

Stadion- und Nachwuchsleistungszentrumsdienste;

medizinische Versorgung und Regeneration;

Aktivitäten der Jugendmannschaften;

organisatorische Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme an Wettbewerben.

Die 5 Milliarden UZS können dem Klub helfen, seine dringendsten Verpflichtungen zu erfüllen. Wie lange diese Mittel jedoch ausreichen, hängt davon ab, wie sie ausgegeben werden und wie hoch die Gesamtverschuldung des Vereins ist.

Die offene Veröffentlichung der Mittelverwendung würde das Vertrauen der Fans und der Öffentlichkeit stärken.

Wichtiger Kommentar zum Spiel gegen Kizylkum

Im ursprünglich vorgelegten Text hieß es, Bunyodkor sei aufgrund finanzieller Probleme nicht zum Spiel des 15. Spieltags der Super League gegen Kizylkum angetreten und habe eine technische Niederlage erhalten.

Offene Spielpläne zeigen jedoch, dass die Begegnung Kizylkum gegen Bunyodkor für den 2. August 2026 angesetzt ist. Daher muss die Meldung über die technische Niederlage derzeit durch eine separate offizielle Entscheidung des Wettbewerbsveranstalters bestätigt werden.

Sobald die professionelle Fußballliga eine endgültige Entscheidung oder eine Änderung des Spielplans bekannt gibt, wird die Situation geklärt.

Wird die Hilfe den Klub vollständig retten?

Die staatliche Hilfe hat eine wichtige Möglichkeit für Bunyodkor geschaffen, die Vorbereitungen auf die nächsten Spiele fortzusetzen. Eine einmalige Finanzspritze garantiert jedoch nicht die langfristige finanzielle Stabilität des Vereins.

Für einen nachhaltigen Betrieb benötigt der Klub:

Regelmäßige und zuverlässige Sponsoren; Transparente Finanzberichterstattung; Private Investoren; Einnahmen aus Ticketverkäufen und Fanartikeln; Ein System zur Ausbildung und zum Verkauf von Spielern; Marketing- und kommerzielle Partnerschaften.

Bunyodkor verfügt über ein großes Stadion, eine Fußballakademie, Geschichte und eine bekannte Marke. Solange diese Möglichkeiten jedoch nicht in ein effizientes Geschäfts- und Managementsystem umgewandelt werden, können die finanziellen Probleme erneut auftreten.

Warum ist das Schicksal von Bunyodkor wichtig?

Bunyodkor war einst einer der stärksten und bekanntesten Vereine Usbekistans. Das Team kämpfte um die nationale Meisterschaft, nahm an asiatischen Wettbewerben teil und brachte viele talentierte Spieler hervor.

Daher ist die Finanzkrise im Verein nicht nur ein internes Problem eines einzelnen Teams. Sie in Usbekistan zeigte auch breitere Probleme im System der Finanzierung und Verwaltung professioneller Fußballvereine auf.

Die Rettung des Klubs ist wichtig, aber noch wichtiger ist es sicherzustellen, dass er sich in wenigen Monaten nicht genau in derselben Situation wiederfindet.

Hauptfazit

Für Bunyodkor waren die zugewiesenen 5 Milliarden UZS eine lebenswichtige Unterstützung in einer schwierigen Zeit. Der Klub gab bekannt, dass er die Vorbereitungen auf die nächsten Spiele fortsetzt und mit der Stabilisierung seines Betriebs begonnen hat.

Diese Mittel sollten sich jedoch nicht auf eine vorübergehende Linderung der Krise beschränken. Nun steht die Vereinsführung vor der Aufgabe, die Gelder transparent und effizient zu nutzen, private Investitionen anzuziehen und ein modernes, umsatzgenerierendes Managementsystem zu schaffen.

Bunyodkor wird nicht durch eine einmalige Hilfe gerettet, sondern durch ein langfristiges und unabhängiges Finanzsystem.