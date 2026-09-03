Neue Ära bei Bunyodkor: Ivan Bošković zum Cheftrainer ernannt

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Neue Ära bei Bunyodkor: Ivan Bošković zum Cheftrainer ernannt

Beim Klub Bunyodkor aus Taschkent gab es einen bedeutenden Führungswechsel. Nach der Verabschiedung des Trainerstabs, der das Team in der ersten Saisonhälfte betreute, hat die Vereinsführung das Ruder dem montenegrinischen Spezialisten Ivan Bošković übergeben. Der 44-Jährige, der seine Trainerkarriere einst unter den Fittichen der „Schwalben“ begann, wird das Team für den Rest der Saison leiten.

Rückkehr an eine vertraute Stätte und sofortige Vorbereitung

Für Ivan Bošković ist Bunyodkor kein fremder Verein:

  • Erinnerungen an die ersten Schritte: Der montenegrinische Spezialist begann seine Trainerlaufbahn im System von Bunyodkor und ist bestens mit dem internen Umfeld, den Traditionen und dem Potenzial der Akademie-Absolventen vertraut;

  • Komplexe Aufgabe: Er hat die Aufgabe, das Spiel der Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte zu ordnen, Punkte zu sammeln und die „Schwalben“ aus der Gefahrenzone der Tabelle zu führen;

  • Erster Test — gegen Surkhon: Um keine Zeit zu verlieren, hat das Team unter Bošković bereits mit der Vorbereitung auf das Spiel Bunyodkor gegen Surkhon begonnen, das im Rahmen des 20. Spieltags der Superliga stattfindet.

Abschied vom italienischen Stab: Zeytullayev und seine Assistenten sind weg

Die neue Ernennung folgt auf den Rücktritt des vorherigen Trainerstabs:

  • Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen: Der bekannte usbekische Spezialist, der das Team leitete, Ilyos Zeytullayev, verließ seinen Posten auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verein;

  • Auch die ausländischen Trainer sind gegangen: Neben Zeytullayev haben sich auch seine ausländischen Assistenten — Alessandro Spinoglio, Andres Moauro und Marco Nicodemo — von Bunyodkor verabschiedet. Die Vereinsführung entschied sich, vom italienischen Trainermodell abzurücken und einen Spezialisten zu wählen, der besser an die lokale Meisterschaft und die Vereinsstruktur angepasst ist.

In einer Phase, in der der Kampf von Bunyodkor in dieser Saison schwierig verläuft, wird erwartet, dass Boškovićs Ankunft dem Team neuen Geist und Stabilität verleiht.

Glauben Sie, dass Ivan Bošković Bunyodkor aus der schwierigen Tabellensituation führen kann? War die Trennung von Ilyos Zeytullayev und seinen ausländischen Assistenten die richtige Entscheidung für den Verein? Welches Ergebnis erwarten Sie beim Debüt des neuen Trainers gegen Surkhon? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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