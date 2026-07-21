Der Stürmer von Real Madrid und der brasilianischen Nationalmannschaft, Vinicius Junior, hat die Fußballwelt mit seinem neuen Look überrascht. Die drastischen Veränderungen am Erscheinungsbild des Spielers, der nach der Weltmeisterschaft 2026 in den Urlaub ging, haben für viel Gesprächsstoff gesorgt. Auf sozialen Medien verbreitete Fotos zeigen, dass seine Gesichtsstruktur deutlich verändert wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen der brasilianischen Publikation „TMC“ unterzog sich der Spieler in einer spezialisierten Klinik in Goiania einer ästhetischen Operation zur Korrektur seines Kieferbereichs. Durch diesen kosmetischen Eingriff wirken die Gesichtszüge von Vinicius Junior nun definierter und anders. Zunächst vermuteten Fans, es handele sich nur um einen Foto-Filter, doch Insider bestätigten den chirurgischen Eingriff.

Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Der gesamte Prozess wurde nicht nur medizinisch, sondern auch aus Sicherheitsgründen besonders diskret organisiert. Berichten zufolge ergriff die Klinikleitung Notfallmaßnahmen, um den Besuch des brasilianischen Stars geheim zu halten. Insbesondere war es dem medizinischen Personal strengstens untersagt, den Spieler zu fotografieren, zu filmen oder Informationen über seinen Besuch an die Öffentlichkeit zu geben.

Diese Maßnahmen dienten dazu, die Privatsphäre von Vinicius Junior zu schützen und die Aufmerksamkeit der Medien so lange wie möglich hinauszuzögern. Dennoch enthüllte ein Foto, das der Spieler auf seiner Seite mit einer nahestehenden Person postete, das Geheimnis. Fans bemerkten sofort, dass sich sein Kiefer und sein gesamtes Gesichtsbild grundlegend von seinem früheren Aussehen unterscheiden.

Nach dem Scheitern bei der Weltmeisterschaft

Diese Veränderungen erfolgten nach dem enttäuschenden Abschneiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Bei dem Turnier auf nordamerikanischem Boden schieden die „Pentacampeões“ bereits im Achtelfinale nach einer 2:1-Niederlage gegen Norwegen aus. Es scheint, als habe der Spieler, der nach der Niederlage niedergeschlagen war, beschlossen, sich durch eine optische Veränderung auf die neue Saison vorzubereiten.

Vinicius Junior steht nicht nur durch seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch durch seine Aktivitäten außerhalb des Spielfelds ständig im Rampenlicht. Für viele kam dieser „Transfer“ auf den Operationstisch bei dem Stürmer, der mit Real Madrid zahlreiche Trophäen gewonnen hat, völlig unerwartet. Nun warten die Fans gespannt darauf, ihn mit seinem neuen Look auf dem Platz zu sehen.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist diese Nachricht von Interesse, da Vinicius Junior einer der ausländischen Stars mit der größten Fangemeinde in unserem Land ist. Jeder seiner Schritte und jede Veränderung wird auch im usbekischen Segment der sozialen Medien intensiv diskutiert.