Arsenal setzt hohe Ablöse für Martin-Zubimendi-Transfer fest

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Arsenal setzt hohe Ablöse für Martin-Zubimendi-Transfer fest

Arsenal setzt seine aktiven Bemühungen zur Verstärkung des Mittelfelds fort. Cheftrainer Mikel Arteta arbeitet auf dem Transfermarkt intensiv daran, den Kader konkurrenzfähiger zu machen, wodurch die Zukunft einiger Leistungsträger infrage steht. Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Mundo Deportivo hat der Wechsel von Newcastle-United-Kapitän Bruno Guimarães zum Londoner Klub die Position des spanischen Mittelfeldspielers Martin Zubimendi im Team grundlegend verändert. Der zuvor gesetzte Spieler hat in den Plänen des Trainers nun keinen garantierten Stammplatz mehr.

Arsenal verpflichtete Newcastle-Kapitän Bruno Guimarães im Sommer für 75 Millionen Pfund. Außerdem holte der Londoner Klub den Flügelspieler Christos Kolis und Torhüter Illan Meslier.

Der 28-jährige brasilianische Mittelfeldspieler will mit Arsenal große Erfolge feiern. In einem Interview auf der offiziellen Vereinswebsite betonte Guimarães, dass er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht habe und mit der Mannschaft Titel gewinnen wolle.

Zubimendis Situation und Ablöse

Dieser spektakuläre Transfer bringt Martin Zubimendis Zukunft jedoch in Gefahr. Der spanische Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer für 60 Millionen Pfund von Real Sociedad gekommen, verlor gegen Saisonende jedoch seine Konstanz. Im Titelrennen der Premier League und im entscheidenden Champions-League-Duell gegen PSG stand er nicht in der Startelf.

Die mit der Situation vertraute Arsenal-Führung erklärt, dass der Preis des Spielers im Falle eines Verkaufs mindestens 90 Millionen Euro (77 Millionen Pfund) betragen müsse. Die Londoner haben nicht vor, ihren Spieler unter Wert abzugeben.

Interesse europäischer Topklubs

Zubimendis unsichere Situation hat sofort das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Real Madrid prüft offenbar die Möglichkeit, den spanischen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Nachdem die Königlichen zuvor Rodri nicht holen konnten, sehen sie in Zubimendi eine geeignete Alternative.

Auch Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso beteiligt sich aktiv am Rennen. Alonso möchte seinen ehemaligen Schützling aus der Jugend von Real Sociedad an die Stamford Bridge holen und drängt die Klubführung auf einen Transfer. Die Konkurrenz zwischen den beiden europäischen Topklubs könnte dazu führen, dass Arsenal seine hohe Ablöseforderung durchsetzt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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