Arsenal nimmt Startransfers ins Visier: Calafiori unterstützt die Ambitionen

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Arsenal nimmt Startransfers ins Visier: Calafiori unterstützt die Ambitionen

Arsenals Verteidiger Riccardo Calafiori hat die Aktivitäten des Londoner Klubs auf dem Transfermarkt gelobt und erklärt, dass die Mannschaft Weltklassespieler wie Bruno Guimarães und Vinícius Júnior verpflichten müsse, um ihre Position zu behaupten und weiter zu stärken. Wie Sky Sports berichtet, betonte der Italiener offen, dass Spieler auf höchstem Niveau nötig seien, um nach den historischen Ergebnissen der vergangenen Saison weiter voranzukommen. Goal.com berichtet .

Arsenal steht Berichten zufolge kurz vor dem Abschluss der Verpflichtung von Newcastle-United-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães. Die beiden Premier-League-Klubs haben sich auf den Wert des Spielers geeinigt; die Ablösesumme soll voraussichtlich 75 Millionen Pfund betragen. Der brasilianische Mittelfeldspieler, der zuvor für Lyon spielte, hatte ebenfalls seinen Wunsch geäußert, nach Nordlondon zu wechseln.

Pläne zur Verstärkung von Mittelfeld und Angriff

Die erwartete Verpflichtung von Bruno Guimarães für den Kader von Mikel Arteta unterstreicht die großen Ambitionen des Londoner Klubs. Experten zufolge würde der Brasilianer Arsenals Mittelfeld zusätzliche Sicherheit, körperliche Stärke und Kreativität verleihen. Die Vereinsführung arbeitet aktiv daran, die Forderungen des Cheftrainers zu erfüllen.

Die Situation um Real-Madrid-Stürmer Vinícius Júnior gestaltet sich jedoch deutlich komplizierter. Obwohl ein Wechsel zum englischen Meister diskutiert wird, hat der Klub aus Madrid seine Bemühungen verstärkt, seinen Star zu halten. Real Madrids verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung hat Arsenals Hoffnungen in dieser Hinsicht einen leichten Dämpfer versetzt.

Vertragssituation und künftige Möglichkeiten

Da Vinícius’ aktueller Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, bleibt die Situation äußerst wechselhaft. Sollte der brasilianische Flügelspieler in Madrid keinen neuen Vertrag unterschreiben, könnte er den Klub auch als ablösefreier Spieler verlassen. Arsenal soll bereit sein, dem Spieler finanziell äußerst attraktive Bedingungen anzubieten.

Riccardo Calafiori zufolge befindet sich Arsenal derzeit auf dem höchsten Niveau und muss den Kader ausschließlich mit den besten Spielern verstärken, um diese Position zu behaupten. Der Verteidiger erklärte, dass die Mannschaft solche Stars brauche, um den Titel nicht erneut zu verpassen und die Leistung der vergangenen Saison zu verbessern.

ArsenalRiccardo CalafioriBruno GuimarãesVinícius JúniorPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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