Vinicius Junior verändert sein Aussehen: Der brasilianische Star unterzieht sich einer Schönheitsoperation

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Vinicius Junior verändert sein Aussehen: Der brasilianische Star unterzieht sich einer Schönheitsoperation

Real Madrid- und Brasilien-Stürmer Vinicius Junior hat die Fußballwelt mit einer drastischen Veränderung seines Aussehens überrascht. Der brasilianische Star, einer der talentiertesten und meistdiskutierten Spieler der Welt, präsentierte nach der Weltmeisterschaft 2026 einen neuen Look. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada schied die brasilianische Nationalmannschaft überraschend im Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen aus. Nach dem Wettbewerb postete Vinicius Junior ein Foto mit seiner Partnerin auf Instagram. Fans bemerkten sofort, dass sich die Gesichtsstruktur des Fußballers deutlich verändert hatte.

Details der geheimen Operation

Laut Informationen der brasilianischen Publikation TMC unterzog sich Vinicius Junior in einer spezialisierten Klinik in Goiania einem kosmetischen Eingriff, um sein Aussehen zu verbessern. Berichten zufolge ließ der Spieler seine Kieferpartie durch eine plastische Operation korrigieren und neu formen.

Die Klinikverwaltung ergriff außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen, um den Besuch des brasilianischen Stars geheim zu halten. Den Mitarbeitern war es strengstens untersagt, Fotos oder Videos zu machen oder Informationen über seinen Besuch an die Medien weiterzugeben.

Diese Maßnahmen dienten dazu, die Privatsphäre des Spielers zu schützen und die öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden, bis die Ergebnisse der Operation vollständig verheilt waren. Dennoch zeigten die neuen Fotos in den sozialen Medien, dass die Veränderungen am Aussehen des Fußballers nicht zu verbergen waren.

Die Aktionen der Spieler von Real Madrid stehen bei Fußballfans immer im Mittelpunkt. Vinicius Juniors Entscheidung stieß in den sozialen Netzwerken auf geteilte Meinungen. Während einige dies als bloße Imageänderung betrachten, betonen andere, dass sich der Spieler auf seine Leistungen auf dem Platz konzentrieren sollte.

Vinicius Junior ist inzwischen nach Madrid zurückgekehrt, um sich auf die neue Saison vorzubereiten und an den Vereinsspielen teilzunehmen. Die Zeit wird zeigen, wie sich sein neues Aussehen auf seine Leistung auf dem Platz oder sein mentales Wohlbefinden auswirken wird.

Vinicius JuniorReal MadridFußballSchönheitsoperationBrasilien
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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