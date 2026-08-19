Spielerbewertungen der Premier-League-Fußballer in EA Sports FC 27 veröffentlicht

EA Sports hat die traditionelle Rating-Woche gestartet und offiziell die Liste der bestbewerteten Spieler der englischen Premier League im Videospiel EA Sports FC 27 veröffentlicht. Die Nachricht löste unter Fußball- und Gaming-Fans weltweit heftige Diskussionen aus. Die jedes Jahr auf Grundlage realer Spielstatistiken und Leistungen erstellten Bewertungen ermöglichen es den Fans, die Fähigkeiten ihrer Lieblingsspieler vor der kommenden Saison einzuschätzen. Goal.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com setzte sich Manchester-City-Stürmer Erling Haaland mit einer Gesamtbewertung von 91 an die Spitze und ließ alle seine Konkurrenten in der Liga hinter sich. Der norwegische Torjäger behauptete seinen Status als einer der größten Stars des Spiels mit Werten von 92 für Schuss, 89 für Physis und 87 für Tempo. Ihm folgte der spanische Mittelfeldspieler Rodri, der kürzlich von Manchester City zum FC Barcelona wechselte, mit einer Gesamtbewertung von 90.

Die Spitzenreiter und die Top fünf

Auch Vertreter anderer Spitzenklubs sicherten sich Plätze unter den bestbewerteten Spielern der Premier League. Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes erhielt eine Gesamtbewertung von 89 und überzeugte mit einem hervorragenden Passwert von 92. Manchester-City-Torwart Gianluigi Donnarumma und Arsenals Innenverteidiger Gabriel kamen ebenfalls auf eine Bewertung von 89.

Gabriel, der Anführer von Arsenals Defensive, verfügt auf seiner Karte über einen starken Defensivwert von 91. Das unterstreicht, dass er zu den furchterregendsten Innenverteidigern im Spiel gehört. Spieler von Arsenal und Liverpool stellen einen beträchtlichen Anteil der bestbewerteten Akteure. Die Arsenal-Spieler David Raya, Declan Rice und William Saliba sowie Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk erhielten jeweils eine Gesamtbewertung von 88.

Stars aus den unteren Rängen und Konkurrenz

Im Bereich zwischen den Top Ten und den Top 20 finden sich erfahrene Spieler wie Bukayo Saka, Alisson und Ruben Dias mit einer Gesamtbewertung von 87. Arsenals Mittelfeldspieler Martin Odegaard sowie das Chelsea-Duo Enzo Fernandez und Moises Caicedo führen eine Gruppe großer Stars mit Bewertungen von 86 an.

Weitere talentierte Spieler, die die Aufmerksamkeit von Experten und Fans auf sich gezogen haben, wurden ebenfalls berücksichtigt. Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki und Florian Wirtz erhielten jeweils eine Bewertung von 86. Granit Xhaka wurde als Spieler von Sunderland mit einer Bewertung von 85 geführt.

Je näher die offizielle Veröffentlichung von EA Sports FC 27 rückt, desto intensiver diskutiert die Fußballwelt darüber, wie fair diese Zahlen sind und wie sie das Gameplay beeinflussen werden. Auf realen Spieldaten basierende Bewertungen sorgen bei Millionen von Spielern regelmäßig für großes Interesse.